"Limita lo spreco, aiuta il mondo", oltre 500 classi partecipano alla raccolta alimentare

Prato, 2 aprile 2025 - Sono oltre 500 le classi di 41 istituti scolastici della provincia di Prato che il 9 aprile parteciperanno all'edizione 2025 di "Limita lo spreco, aiuta il mondo", la raccolta alimentare organizzata dalla Consulta degli studenti insieme a Comune e Provincia di Prato e Ufficio Scolastico Provinciale in collaborazione con Emporio della Solidarietà, Associazione Mensa Giorgio la Pira e Associazione Aiuti dalla Vallata. L'obiettivo è raccogliere generi alimentari e di consumo domestico che andranno sugli scaffali dell'Emporio della Solidarietà e dei due punti di distribuzione della vallata a Vernio e Vaiano o utilizzati dalla Mensa La Pira per la preparazione dei pasti, ma anche educare gli studenti alla cultura del consumo consapevole e al dono. Un aiuto concreto per le tantissime famiglie che non arrivano a fine mese e non possono permettersi di fare la spesa tutti i giorni: l'iniziativa è stata presentata stamani in Palazzo comunale dalla sindaca Ilaria Bugetti, dalla referente per L'Ufficio Scolastico Provinciale Elisabetta Faggi, da Laura Krstovic della Consulta per gli studenti, Elena Pieralli della Mensa La Pira, Umberto Ottolina, presidente della Fondazione Solidarietà Caritas, Piero Rotolo dell'Emporio della Solidarietà e Gianna Capecchi di Aiuti dalla Vallata.

"Quest'anno 'Limita lo spreco, aiuta il mondo' raggiunge l’importante traguardo dei 10 anni, sempre con l'obiettivo di insegnare fin da piccoli il senso di solidarietà per chi è in difficoltà o ha delle fragilità, del mettersi nei panni degli altri per costruire una comunità più forte fondata su principi di aiuto reciproco - dice la sindaca Bugetti - Ringrazio gli organizzatori che in questi anni non hanno mai mollato, neanche durante il periodo della pandemia, in cui anzi erano più attivi, a dimostrazione di quanto Prato sappia fare quando c’è da dare una mano. E i giovani sono i primi a farlo e sono la speranza più bella che abbiamo". Grazie all'iniziativa l'anno scorso sono stati raccolti ben 65 quintali di beni donati per le famiglie in difficoltà economica. Famiglie che sono in aumento, come hanno testimoniato le associazioni: attualmente sono 1.800 le famiglie tesserate per l'Emporio della Solidarietà, più altre 30 nel punto di distribuzione di Vernio di Aiuti dalla Vallata e 140 pasti giornalieri preparati dalla Mensa La Pira.