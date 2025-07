Personale e strutture Gida. Passaggio "congelato"

Il passaggio del personale da Gida al Sistema idrico integrato gestito da Publiacqua sarebbe dovuto avvenire con l’inizio di luglio, stando all’accordo sindacale siglato e il passaggio (un anno fa ormai ) prima delle quote di Confindustria Toscana Nord e Comune di Prato ad Alia Multiutility. In realtà ieri c’è stato un niente di fatto per gli oltre settanta dipendenti di Gida: Publiacqua ha annunciato un ’congelamento’ del passaggio alle organizzazioni sindacali. Il che significa che l’accordo stipulato resta valido, ma che entro 90 giorni (tre mesi) saranno portati a termine tutti gli adempimenti e le verifiche dei cespiti e delle strutture aziendali coinvolte nel trasferimento. La cessione del ramo di azienda porterà con sé il mantenimento dei livelli occupazionali, cioè nessuno perderà il lavoro, e degli stessi salari.

Intanto per quanto riguarda gli investimenti annunciati nell’aprile 2024 al momento della cessione delle quote di Ctn e Comune ad Alia Multiutility sugli impianti idrici pratesi c’è da attendere la presentazione del piano industriale che avverrà a breve.

Tra gli interventi previsti almeno 30 milioni di euro per depurazione e fognature tra cui la copertura delle vasche di depurazione e l’adeguamento di alcuni processi depurativi di Baciacavallo, o il miglioramento dell’impianto del Calice, o ancora l’adeguamento degli impianti di Cantagallo e di Vaiano. Un capitolo importante riguarda anche la realizzazione di alcuni tratti di fognatura industriale nella valle del Bisenzio, progetto che tra l’altro è finito nelle carte dell’inchiesta che ha scosso Prato.

Sa.Be.