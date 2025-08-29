Il bluff di Putin

Lorenzo Castellani
Il bluff di Putin
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
SagreWest NileViolenze alla mogliePrevisioni meteo settembreAllerta meteoOlio produzione
Acquista il giornale
CronacaLiberazione, ricordando Buricchi. La mostra "Libertà che resiste"
29 ago 2025
REDAZIONE PRATO
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Prato
  3. Cronaca
  4. Liberazione, ricordando Buricchi. La mostra "Libertà che resiste"

Liberazione, ricordando Buricchi. La mostra "Libertà che resiste"

Alla biblioteca Palazzeschi di Seano il laboratorio "Cut-up per la memoria". Due giornate di iniziative

Una cerimonia per la Liberazione

Una cerimonia per la Liberazione

Per approfondire:

Settembre per tutti i Comuni della provincia è tempo di Liberazione. Le iniziative saranno il 6 e 14 settembre anche se Carmignano fu liberata dal 1 al 3 settembre 1944.

Il 1 settembre 1944 alcuni membri della Sap Buricchi e alcuni abitanti della frazione di Poggio alla Malva, attraversarono l’Arno per raggiungere gli alleati e avvisarli che potevano avanzare. In questo modo riuscirono ad evitare un bombardamento di Artimino, già progettato per la notte tra il 1 e il 2 settembre da parte di un comando tedesco che, in agosto aveva fatto sgombrare la villa medicea e l’aveva occupata come sede temporanea.

Quest’anno per celebrare l’81° anniversario della Liberazione di Carmignano ci saranno una mostra e due laboratori di poesia visiva e "caviardage" per attraversare la memoria della Resistenza e trasformarla in espressione libera, viva e condivisa. Cos’è il "caviardage"? Si tratta della scelta delle parole, una tecnica di scrittura creativa per trasformare un testo esistente in una poesia, oscurando o cancellando alcune parole per rivelarne altre che formano un nuovo significato.

Si parte il 6 (dalle 16 alle 18) alla biblioteca di Seano con il "Cut-up per la memoria", un workshop di reinterpretazione poetica e visiva, a partire dall’opera di Bogardo Buricchi, partigiano e poeta carmignanese e di altri autori resistenti.

I manufatti prodotti saranno esposti nella mostra collettiva del 14 al circolo11 Giugno accanto ai testi originali di Buricchi. E infatti, il 14 alle 17,30 al circolo sarà inaugurata la mostra "Libertà che resiste", con esposizione delle poesie e testi originali di Buricchi accanto alle creazioni poetiche e visive nate dai laboratori. La mostra sarà aperta fino al 28 settembre. Con reading poetico in apertura.

M.S.Q.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Mostre