Artisti toscani. Mostra alle Scuderie

Si intitola ‘Artisti toscani a confronto’ la mostra che verrà inaugurata domani alle 18 nel salone ‘Luigi Corsetti’ delle scuderie medicee e che si potrà ammirare fino al 3 agosto. Una mostra, come spiega il curatore Alessandro Giusti, che spazia tra memoria, identità e nuove visioni dell’arte regionale. L’esposizione rientra nel cartellone delle iniziative di ‘Poggio in vetrina’, la serie di eventi promossi dalla locale Pro Loco col contributo dell’amministrazione comunale di Poggio a Caiano. Nel salone ‘Luigi Corsetti’, nei giorni feriali secondo l’orario di apertura della biblioteca comunale, si potranno vedere, ad ingresso gratuito, opere di artisti toscani appartenenti a diverse epoche e correnti stilistiche. "Oltre sessanta le opere in mostra – spiega l’assessore Bresci –. Quadri, sculture ma anche grafica". Tra gli artisti in mostra figurano nomi ormai ‘storici’ come Antonio Bueno, Gino Giusti e Mino Maccari, artisti nella piena maturità come Alberto Inglesi e Paolo Scheggi e voci emergenti come Lara Androvandi, Laura Brocchi e Roberto Fiasella. Alla presentazione della mostra interverranno l’assessore alla cultura Diletta Bresci, il critico d’arte Lodovico Gierut e alcuni degli artisti protagonisti della rassegna.