Le note di Rete Toscana Classica. Dal balletto alle sinfonie di Rossini. Ricordando Taddei e Abbado

RTC ci accompagna nel mondo del balletto con l’eclettico Prokof’ev e l’esuberante musica da "Romeo e Giulietta": direttore Lorin Maazel, oggi alle 16.36. Segue una preziosa registrazione storica del 1945 della Sinfonia n. 4 di Mahler diretta da Bruno Walter (alle 17.36). Lunedì, Mario Brunello violoncello e Andrea Lucchesini pianoforte per Chopin: Sonata in sol minore (alle 15.03). Conoscere Spagna e Brasile (alle ore 18.40) attraverso il materiale folclorico di Granados (Valses Poeticos) e di Villa Lobos (Bachianas Brasileiras n. 1 per otto violoncelli) e la struggente sonorità delle "Notti nei giardini di Spagna" di De Falla (alle 21.58- registrazione storica del 1945). Martedì con Rossini, buffo, serio e semiserio, in cinque sinfonie da opere: dalle 22.56. Mercoledì: la dovizia dei valzer (suite) dall’opera "Il cavaliere della rosa" di Richard Strauss alle ore 12.17, cui segue (alle 14.30) la geometrica compostezza di Fantasie cromatiche e fughe di Bach per pianoforte. L’interpretazione di Carlo Maria Giulini di preludi e sinfonie da opera di Verdi (alle 22.29): "La traviata, Preludio al primo atto e al terzo atto", e la sinfonia da "La forza del destino" (una registrazione del 1958). Giovedì 26 giugno del 1916 nasceva Giuseppe Taddei, voce storica del ‘900: timbro di rara bellezza e rotondità baritonale, paragonabile alla morbida e vellutata cavata di un violoncello; alle 9 arie da "Le nozze di Figaro - L’elisir d’amore - I puritani - Manon Lescaut". A seguire un altro ricordo, perchè in questo giorno del 1933 nasceva a Milano Claudio Abbado, il direttore d’orchestra italiano più importante sulla scena internazionale degli ultimi cinquant’anni: "La scala di seta, ouverture" di Rossini e "Sinfonia n. 1-Il Titano" di Mahler. Interessante ritratto di George Sand (alle 15.40), pseudonimo maschile di una donna anticonformista che per la sua relazione con Chopin ebbe interesse per la musica; RTC propone fantasie sonore attraverso la musica di Offenbach, Paulin Viardot, Liszt e letture della stessa George Sand. Venerdì, concerti di Vivaldi alle ore 14.04: "Violino per eco lontano", Concerto per due chitarre e orchestra. Sabato con l’opera (alle 20.30): "Jenufa" del 1904, del compositore ceco Leos Janacek, opera che sorprende per una musica di matrice etnofolcloristica, cruda e ispirata al linguaggio parlato.

Goffredo Gori