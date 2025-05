Le note di Rtc. Da Stravinskij a Dvorak e Salieri

Mario Castelnuovo Tedesco, compositore fiorentino scomparso nel 1968, allievo di Pizzetti, torna spesso nelle proposte di Rtc: oggi alle 18.18 singolare proposta di "Tre Preludi mediterranei" scritti per chitarra (Lorenzo Micheli). Musica francese di Saint-Saëns, alle 18.40, in un mix di "Marche militaire francaise - Tarantelle, Messe de Requiem". Domani dalle 17.11, impronta etnica musica boema di Smetana - "La mia patria" e Dvorak - "Sinfonia / Dal nuovo mondo" in registrazioni storiche del 1959 - 1961. Quinta trasmissione del ciclo "È scherzo od è follia" ovvero risate e ilarità nell’opera lirica (alle 18.40). Mahler e la "Sinfonia dei Mille", direttore Gergiev (alle 20.30): composta nel 1906 prende il nome dall’immenso organico che richiede. Martedì alle 15.40, proviamo ad ascoltare la musica del sedicente "avversario" di Mozart: Antonio Salieri in una serie di brani in cui canta anche Cecilia Bartoli mezzosoprano. Mercoledì, centenario del celebre baritono Dietrich Fischer-Dieskau, Rtc propone l’asconto di una serie di brani (alle 9.41): da Schubert a Strauss, da Wagner a Verdi e Cajkovskij. Merita l’ascolto (alle 22.44) un singolare dittico di Stravinskij: Perséphone su testo di André Gide, per voce recitante, tenore, coro e orchestra, e Oedipus Rex, Opera - Oratorio da un testo di Jean Cocteau (registrazioni del 1952-57 dirette dallo stesso autore). Giovedi 29 maggio del 1913 a Parigi "La sagra della primavera" di Stravinskij fu la causa scatenante di uno degli eventi musicali che provocò la reazione del pubblico al limite della rissa (alle 9.49). Ancora Castelnuovo Tedesco per il canto del tenore Leonardo De Lisi accompagnato al pianoforte da Anna Toccafondi: poesie da Verlaine, da Shakespeare, da Leopardi (L’infinito) alle 23.15. Venerdi alle 22.40 Beethoven e la Sinfonia n. 9 diretta da Sergiu Celibidache. Sabato con Donizetti e "Anna Bolena", opera rientrata in repertorio dalla inimitabile edizione del 1957 alla Scala con Maria Callas. Rtc la propone (alle 20.30) con una protagonista statunitense di grande spessore: Beverly Sills.

Goffredo Gori