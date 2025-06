Le note di Rete Toscana Classica. Quando la musica dipinge la natura

Su Rtc suggeriaamo l’ascolto di musica ispitrata agli effetti suggestivi della natura e delle stagioni. Dai Cipressi e ai giochi d’acqua di Villa d’Este – Liszt, alla evocativa chitarra di Angelo Romero e la Spagna del Concierto de Aranjuez di Rodrigo (oggi dalle 18.13). Domani alle 10.40 Strauss jr. racconta le Storie del bosco viennese e Rose del sud, dirige Franz Welser. Schubert alle 12.40: sinfonia La Grande e Incompiuta. Da Radio Praga alle 16.35: Beethoven -Appassionata, Chopin –Sonata n.2, Ravel- Valses nobles et sentimentales (pianoforte Emil Gilels). Martedì 17 giugno del 1818 nasceva Charles Gounod per ricordarlo, alle 9: Balletto da Faust, Ave Maria per piano solo, Messe solennelle de Sainte Cecile - Jessye Norman, soprano. Nasceva in questo giorno del 1882 anche Stravinskij: Rtc lo ricorda con La stanza di Petrushka direttore Pierre Boulez (alle 10.20). Musica d’estate: Vivaldi, Honegger - Pastorale d’été, Rodrigo- Concerto d’estate (alle 11,41). Ancora l’ispirazione della natura: Gli uccelli di Respighi e Il risveglio degli uccelli dell’ornitologo-compositore Messiaen (alle 12,40 direttore Boulez). Mercoledì alle 16.40 Semyon Bychkov dirige Dvorak nella Sinfonia Dal nuovo mondo e in Carnival per il violino di Nathan Milstein. Giovedì un omaggio al lucchese Alfredo Catalani che nasce in questo giorno del 1854 e precocemente scompare a 39 anni: Muti e Abbado dirigono alle 9 una selezione da La Wally e da Lorelay (Tebaldi e Freni- soprano). L’incanto naturalistico delle notti estive (alle 21.27. Venerdì da non perdere Prélude à l’après-midi d’un faune di Debussy, suggestione immateriale di un meriggio archetipo (alle 20.15). Sabato, serata all’opera (alle 20.30) con Benvenuto Cellini di Berlioz, dirige Colin Davis.

Goffredo Gori