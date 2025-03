Le criptovalute. I consigli utili

Interessante incontro del Rotary Club Filippo Lippi presieduto da Massimo Mancini su un tema di stringente attualità: "Le Criptovalute, un viaggio culturale dalle origini ad oggi". Il Rotary ha dedicato una serata a un tema attuale e delicato come le Criptovalute, argomento che bisogna conoscere bene prima di fare investimenti azzardati e potenzialmente rischiosi. Relatore della serata Luca Vignali, esperto nella progettazione, implementazione e coordinamento di architetture blockchain e sistemi ibridi tra centralizzati e distribuiti. Luca Vignali ha una profonda conoscenza della crittografia e dei modelli matematici per la sicurezza dei dati ed è uno sviluppatore di modelli di consenso per la validazione di sistemi distribuiti. Non solo è appassionato di machine learning e intelligenza artificiale, ma ha anche una consolidata esperienza nella modellazione di grandi quantità di dati e nello sviluppo di sistemi decisionali basati sul deep learning. Durante la conviviale, è stato possibile approfondire il fenomeno delle criptovalute, dal punto di vista tecnico, esplorando i vantaggi della tecnologia Blockchain e, in ottica finanziaria, analizzando opportunità e rischi delle transazioni e degli investimenti in criptovalute. "Come tutte le innovazioni vanno accolte con prudenza, ma senza pregiudizi con il tempo questa tecnologia potrà offrire vantaggi per gli scambi commerciali in termini di sicurezza, trasparenza e velocità", ha detto Mancini.