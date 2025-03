"Le campane moleste". La lettera anonima consegnata al parroco

Le campane della chiesa della Resurrezione lo “disturbano“ ed ha pensato di farlo sapere al parroco inserendo una lettera nella busta delle offerte consegnata durante la benedizione delle case. E così don Aldo Mauri l’ha scoperto al rientro in canonica e non saprà mai chi è il fedele così tanto infastidito da minacciare di rivolgersi all’Arpat.

Don Aldo a fine della messa domenica scorsa ha letto la lettera anonima che invita il parroco a diminuire i rintocchi quotidiani e si conclude con questa frase: "Si può essere cristiani anche senza far suonare le campane". I fedeli in chiesa si sono guardati fra loro molto meravigliati anche perché don Aldo è parroco alla Resurrezione da oltre 25 anni, è conosciuto nel quartiere e ricopre anche incarichi in diocesi (vice direttore ed economo del Seminario, assistente Oblati benedettini, di Rinascita Cristiana e dell’Ordine Carmelitano Secolare) e qualsiasi problema è sempre stato discusso apertamente. "Ho letto questa lettera - dice don Aldo - per far sapere ai fedeli che era arrivata ma chi l’ha scritta avrebbe potuto parlare direttamente con me, proprio quando sono andato a benedire la casa. In passato ci sono state alcune lamentele ma a mio avviso il rumore del traffico credo sia più fastidioso delle campane che scandiscono il tempo". Proprio per queste “lamentele“ don Aldo precisa che "all’epoca furono effettuati tutti i controlli da parte dell’Arpat e i dati rientravano nei parametri previsti dal Comune, quindi siamo perfettamente in regola. Non abbiamo niente da temere ma ciò non esclude che se ne possa parlare e non nascondersi dietro una lettera anonima".

A Prato l’ultimo caso di “campane moleste“ risale al 2016 quando, in seguito alla segnalazione dei cittadini, l’Arpat effettuò le misurazioni alla chiesa di San Pietro a Galciana e il parroco fu multato per oltre mille euro oltre al la prescrizione di non scampanare nell’arco della notte, dalle 22 alle 6 del mattino.

I fedeli della Resurrezione sostengono don Aldo in quanto "le campane e il suono dell’Ave Maria sono anche una compagnia, scandiscono i ritmi della giornata".

M. Serena Quercioli