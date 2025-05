Le bancarelle dal centro a Santa Lucia

Ecco i mercati di questa domenica. In piazza delle Carceri dalle 9.30 alle 19 come ogni seconda domenica del mese ci sarà Prato Antiquaria, dove una ventina di espositori proporranno i loro oggetti d’arte, piccoli mobili antichi, pezzi da collezione, abbigliamento e accessori vintage grandi firme esclusive.

Sotto il gazebo in ferro di piazza Lippi, sarà la volta della Fiera del Libro, dedicata agli appassionati del settore, un’occasione per entrare in contatto con collezionisti, bibliofili, librai antiquari e curiosare fra edizioni limitate inerenti in particolare la storia e i personaggi di Prato: la mostra mercato sarà aperta dalle 9 alle 17.

Dalle 8 alle 19 è in programma un mercato straordinario in via Matteotti, nei pressi della stazione, organizzato da Cisl ambulanti. Infine, da ricordare A Santa Lucia il tradizionale Mercatino di primavera, lungo la via Bologna, nel cuore del paese. Dalle 10 alle 20 ci saranno espositori artigianali, con i loro manufatti di grande creatività, offerte di gastronomia e prodotti a di filiera corta.

Al mattino con ritrovo alle 10 al piazzale Torricini, prospiciente il giardino Abatoni, partirà una bella passeggiata lungo il Gorone, la gora da cui si diparte il sistema gorile pratese, fino all’edificio di presa del Cavalciotto, dove il sistema ha origine. Nel pomeriggio sono in programma animazioni per i bambini. Il mercatino è come sempre organizzato dalla Pro Loco di Santa Lucia.