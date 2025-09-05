Lavori in corso, la scuola dell’infanzia Baccini trasloca alla Buricchi

I lavori di Publiacqua alla fognatura fanno traslocare i bambini della scuola dell’infanzia "Ida Baccini" di Santa Cristina a Mezzana. Per loro l’anno scolastico inizierà nella vicina scuola elementare "Bogardo Buricchi" di Carmignano. Il provvisorio spostamento delle attività, stimato in due-tre settimane, è causato dal protrarsi, oltre i limiti di tempo prefissati, del cantiere Publiacqua per la costruzione della nuova fognatura del capoluogo, su via Vergheretana. Il prolungarsi dei lavori, con continuazione dell’interruzione della strada, impedisce di raggiungere la materna di Santa Cristina, da qui la decisione, concordata tra Comune e direzione dell’istituto comprensivo "Il Pontormo", di spostare bambini e attività didattica nel plesso della primaria Buricchi.

Il provvedimento, che riguarda circa 50 alunni, è stato comunicato alle famiglie interessate dal sindaco Edoardo Prestanti e dal dirigente scolastico Giacinto Ciappetta, con l’assessore alla pubblica istruzione Maria Cristina Monni, in una riunione mercoledì. "Abbiamo informato – dice l’assessore Monni – del trasloco momentaneo, annunciando però anche i servizi approntati per attenuare il disagio". L’amministrazione garantirà, per il periodo relativo allo spostamento, gratuitamente il trasporto a tutti i bambini, compresi quelli i cui genitori non ne hanno fatto richiesta. Non solo: anche il pre-scuola, dal 15 settembre sarà garantito a tutti i bambini, indipendentemente, anche in questo caso, dalla domanda presentata. "Una situazione passeggera – afferma il sindaco Prestanti – dovuta ai lavori. I genitori l’hanno capito. Abbiamo attualmente molti cantieri aperti sul nostro territorio".