Nuova scuola. Ultimi due mesi di interventi

"Ultimi due mesi di lavoro, e Vinci avrà una nuova scuola dell’infanzia". Lo ha fatto sapere il sindaco Daniele Vanni proprio nelle scorse ore, facendo così il punto sull’operazione da oltre due milioni di euro che dovrà portare alla realizzazione della nuova scuola dell’infanzia ’Stacciaburatta’. Il primo cittadino ha peraltro effettuato un sopralluogo in loco due giorni fa insieme ai tecnici, per verificare lo stato attuale di un’operazione avviata nei mesi scorsi e che su queste basi dovrebbe a quanto pare entro i primissimi giorni del prossimo settembre.

Si tratta di un cantiere finanziato anche grazie alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che in passato è stato tra l’altro argomento di dibattito in consiglio comunale (attraverso atti presentati soprattutto dal centrodestra) proprio per quel che riguarda lo stato d’avanzamento delle operazioni e le tempistiche.

Il nuovo edificio avrà una superficie lorda complessiva di oltre mille metri quadrati e la nuova scuola d’infanzia sarà composta da tre blocchi: quello centrale, dedicato alle attività motorie, il blocco delle sezioni e quello dei servizi generali. Saranno creati anche laboratori, aree per il ricevimento dei genitori, spazi per la lettura e il gioco. Nel piano è inoltre prevista anche la realizzazione di una serie parcheggi pubblici lungo via XXV Aprile. E nelle intenzioni della giunta Vanni, ad ogni modo, la nuova scuola dell’infanzia dovrà essere disponibile già per il prossimo anno scolastico.