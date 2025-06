Scuole dell’infanzia, le novità. Catena chiude per lavori. Valenzatico riapre a settembre

Novità per le scuole dell’infanzia: rinnovata quella di Valenzatico, sarà il turno di quella di Catena, che verrà chiusa per il cantiere per lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico. L’amministrazione comunale, in vista dell’inizio del prossimo anno scolastico, sta portando a termine una serie di lavori di miglioramento dei plessi del territorio. Prima novità, la riapertura a settembre della Scuola dell’infanzia di via delle Corbellicce a Valenzatico, completamente rinnovata grazie a un investimento di 1 milione e 343 mila euro del Comune di Quarrata, di cui 300 mila finanziati dalla Fondazione Caript. Lavori nel blocco C, con adeguamento antincendio e sismico, ripristino delle facciate, sistemazione dell’arredo urbano e del verde esterno, e nel blocco già adibito a scuola primaria, dove invece i lavori hanno riguardato la nuova area mensa open-space, due aule, la palestra e pavimenti, infissi e servizi igienici, ora distribuiti in modo più funzionale. Ogni aula ha l’accesso diretto all’esterno, per consentire di svolgere anche attività all’aperto. Chiuderà invece entro la fine del 2025 la scuola di Catena, in via di Seano, per il progetto che le permetterà di diventare a “Energia Quasi Zero“ con le massime performance sotto il profilo termico ed energetico e consumi estremamente ridotti. I lavori prevedono un importo complessivo di 1,5 milioni di euro, co-finanziati per 500mila euro dalla Regione con la partecipazione a un bando pubblico, per 300mila euro da Gse (gestore servizi energetici), per 150mila euro ciascuno da Fondazione Caript e Conad Nord Ovest e per la quota restante dal Comune di Quarrata. In accordo con la preside e i docenti e i responsabili degli uffici comunali, i bambini di 3 e 4 anni saranno spostati nella nuova scuola dell’infanzia di Valenzatico, con un servizio di trasporto scolastico dedicato, mentre quelli di 5 anni nella scuola primaria di Catena. Prevista poi entro fine 2025 la fine dei lavori alla sede della Bonaccorso, in via Petrarca, a Quarrata (177mila euro per adeguamenti sismico e antincendio). "Interveniamo sulle scuole del nostro Comune sia con lavori di ristrutturazione e manutenzione – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Patrizio Mearelli – sia avviando cantieri per un progetto importante come quello della Scuola dell’Infanzia a Catena, che diventerà un edificio a Energia quasi zero. Inoltre, a partire dall’anno scolastico 2025-2026 riportiamo la Scuola dell’Infanzia a Valenzatico all’interno di un plesso completamente rinnovato". Daniela Gori