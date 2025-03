La Visitazione in villa. Un record di presenze in sei mesi a Poggio . E in estate sarà a Roma

Visitazione, i primi sei mesi di esposizione alla villa medicea di Poggio a Caiano sono andati a gonfie vele, almeno nel raffronto con l’anno precedente. I visitatori censiti e registrati sul Sistan e i numeri forniti dalla direzione regionale musei della Toscana fanno emergere che nel periodo settembre-dicembre si è registrato alla villa medicea un incremento di 1228 visitatori. E il nuovo anno con gennaio e febbraio ha registrato un totale di 3472 presenze.

La Visitazione del Pontormo è collocata nella Sala del Fregio e poco distante, nella sala Leone X, c’è la lunetta affrescata “Vertumno e Pomona” sempre dello stesso autore così l’ingresso in villa è l’occasione per ammirare due opere, per la prima volta insieme. Oltre alla possibilità di visitare gli appartamenti dei Medici e al Museo della natura morta. Nel dettaglio, a settembre 2023 si sono avute 15.407 presenze e nel settembre 2024 sono state 15.176 considerando che la Visitazione è arrivata l’11 settembre e aperta al pubblico nei giorni successivi. Nel mese di ottobre 2023 gli ingressi sono stati 3.115 e a ottobre 2024 sono stati 2.891. Poi a novembre 2023 erano attestati su 1.300 e nel novembre 2024 c’è stato il balzo in avanti con ben 2.570 ingressi. Leggera flessione a dicembre con 1.530 presenze nel 2023 e poi 1.403 nel 2024. In totale, nel periodo settembre-dicembre 2023 gli ingressi sono stati 21.352 e nello stesso periodo del 2024 il totale è 22.580. La flessione di ottobre, secondo la direzione regionale dei musei, è riconducibile in modo particolare alle varie “allerta meteo”, una delle quali aveva costretto anche al rinvio della conferenza stampa di presentazione. Il maltempo ha perciò scoraggiato molti turisti. Il 2025 è partito con 1.797 ingressi a gennaio e 1.675 a febbraio.

Il mese di gennaio risente, sicuramente, dell’effetto vacanze di Natale mentre a febbraio si assiste ad un leggero calo con 1675 ingressi. La Visitazione resterà a Poggio almeno sino all’inizio dell’estate, poi sarà esposta a Roma in occasione del Giubileo. Ancora non è noto se ci saranno altre mostre in Italia o prestiti dell’opera capaci di portare denari nelle casse della parrocchia. La Visitazione è stata collocata a Poggio, in base all’accordo stipulato con la Sovrintendenza ai Beni storici e artistici e con la Diocesi di Pistoia, sino a quando la chiesa di San Michele a Carmignano non sarà restaurata e saranno quindi necessari alcuni anni. Molto gettonate sono state in questi mesi le visite guidate organizzate da associazioni fiorentine e pratesi con la fornitura di auricolari per l’ascolto della storia della villa e delle opere. E tutte le visite sono state sold out tanto che alcune associazioni le hanno già inserite nella programmazione del 2025. La villa medicea è aperta da martedì a domenica dalle 8,15 alle 17 (ultimo ingresso ore 16,30). Gli appartamenti e il museo sono visitabili separatamente da martedì a domenica.

Le visite accompagnate durano un’ora circa con ingresso ogni ora dalle 8,30 alle 15,30. Prenotazione obbligatoria e gratuita al numero 055.877012.

M. Serena Quercioli