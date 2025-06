La Querce, il comitato ora torna all’attacco

Dopo le scosse politiche che hanno colpito Palazzo comunale, il comitato della Querce torna a farsi sentire su uno dei temi più caldi degli ultimi mesi: la costruzione del nuovo supermercato nella frazione. I cittadini, attraverso una petizione già consegnata al Comune, chiedono un chiarimento puntuale sulla variante urbanistica che interessa l’area e sollevano, ancora una volta, dubbi sul percorso partecipativo e sulle ricadute del progetto, a partire dal traffico. Il comitato denuncia una carenza di trasparenza e di ascolto delle istanze locali, contestando l’impatto che un’opera di tale portata potrebbe avere su una zona già segnata da criticità infrastrutturali e ambientali.

Dal canto suo, l’amministrazione comunale ha ribadito che "l’iter urbanistico è stato avviato nella scorsa consiliatura e si è concluso durante l’attuale, nel rispetto di tutte le procedure di legge". Il progetto è stato inoltre valutato dal Genio Civile e dalle autorità competenti, che hanno richiesto modifiche e integrazioni tecniche. Per quanto riguarda il percorso partecipativo, Palazzo comunale conferma che si è svolto regolarmente. Inoltre il nuovo collegamento stradale previsto è frutto delle richieste dei cittadini, in particolare per alleggerire il traffico sul ponticino di via del Lazzaretto.

Un progetto ambizioso, che promette di cambiare il volto delle Querce e delle Macine: oltre al supermercato, sono previsti nuovi parcheggi, una piazza, un parco di 10mila metri quadrati, la piantumazione di 48 alberi, una palestra e un centro civico. Resta però il nodo del consenso territoriale, che continua a dividere.