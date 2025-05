La politica è partecipazione. Ruffini presenta il suo "Più uno"

Un invito all’azione, un richiamo all’importanza di fare il primo passo verso un impegno sociale condiviso, "Perché l’unico modo di andare avanti è farlo insieme, in prima persona plurale. Ogni giorno, più uno!". È questo il messaggio del libro “Più uno. La politica dell’uguaglianza”, (Feltrinelli), di Ernesto Maria Ruffini che sarà presentato a Prato domani alle 21 al Beste Hub, in via Bologna 243/A.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione culturale Punto d’incontro e Gruppo Beste e vedrà l’autore dialogare con i giornalisti Luigi Caroppo e Gianni Rossi. Ruffini, avvocato tributarista, è stato nell’ultimo decennio sei anni Direttore dell’Agenzia delle Entrate e e anni ai vertici di Equitalia e Agenzia delle Entrate; nel 2022 ha pubblicato sempre per Feltrinelli “Uguali per Costituzione. Storia di un’utopia incompiuta dal 1948 a oggi”. “Il volume – spiega il presidente di Punto d’Incontro Gianni Taccetti – è agile e suggestivo, non è un saggio tecnico, né un racconto classico: è una riflessione civile sul senso di responsabilità collettiva, raccontata attraverso l’immagine semplice e potente dei numeri. Ruffini ci ricorda che ogni gesto, ogni scelta, ogni persona conta: è un richiamo a ciascuno di noi ad aggiungersi alla partecipazione".

L’incontro è a ingresso libero ma si invita a confermare la presenza con mail a [email protected].