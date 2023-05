La giovane stilista Sofia Marsili vince il Talents Lineapiù Italia

La vincitrice della IX Edizione del Talents Lineapiù è Sofia Marsili con il brand Verguenza. Nato nel 2017 per premiare il talento di giovani brand che si distinguono per l’utilizzo dei filati e la qualità della maglieria, Talents Lineapiù è il programma di sostegno dei giovani talenti della moda che Lineapiù Italia ha voluto per promuovere le nuove leve nell’ambito della maglieria. Il concorso – che seleziona e premia un talento per ogni stagione – è destinato a coloro che sono già operativi nel settore della moda. Sofia Marsili, due lauree in Business e Marketing e una in corso in International Business Development, ha maturato diverse esperienze lavorative in ambito commerciale e merchandising: due anni all’headquarter di Zara ad Alicante e poi Gucci, Hermes, Sergio Rossi, Leather Crown e Zac Posen. Nel 2020 la designer ha deciso di fondare il proprio brand di abbigliamento unendo creatività, competenza e un’accurata ricerca di materiali. Nasce così Verguenza, brand di lusso Made in Tuscany che propone collezioni a tiratura limitata e realizzate con tessuti e filati di prima scelta dal gusto glamour, sexy e divertente. La maglieria è protagonista nelle collezioni di Verguenza che sceglie solo filati di alta qualità dando valore ai processi sostenibili per realizzare capi affascinanti con un mix di eleganza, femminilità e colori vivaci. "È un privilegio poter ricevere questo riconoscimento da un’azienda storica nella realizzazione dei filati come Lineapiù", spiega la giovane imprenditrice. "Talents Lineapiù è motivo di grande orgoglio, un’iniziativa a sostegno dei brand di maglieria che si stanno facendo largo nel mondo complesso della moda, un programma funzionale a fare crescere i talenti e aiutarli a farsi largo in un mercato sempre più competitivo - spiega Alessandro Bastagli, presidente di Lineapiù Italia - È il nostro modo per contribuire allo sviluppo della loro creatività e sostenere la loro ricerca".