La festa delle famiglie e dei bimbi. Momento clou: il volo degli aquiloni

Attesa finita per la grande festa delle famiglie e dei bambini. Dalle 10 alle 19, il Parco della Pace di via Grazia Deledda a Montemurlo si trasformerà in un grande spazio di festa per famiglie con "Colori di Primavera", organizzato dalla Pro Loco e dal Comune di Montemurlo.

Cuore della manifestazione sarà il laboratorio gratuito per la costruzione degli aquiloni, dove i bambini, aiutati da genitori e nonni, potranno realizzare e decorare il proprio aquilone da far volare nel parco. Saranno disponibili anche aquiloni più grandi da acquistare. In forma gratuita, si potranno provare anche tanti giochi in legno per passare momenti di allegria all’aria aperta. Non mancheranno attrazioni per tutte le età: gonfiabili, mini quad, truccabimbi, bolle di sapone e un teatrino curato dall’associazione Vippo di Prato.

Alle 15.30 salirà sul palco la compagnia Formaggini Guasti con uno spettacolo comico e interattivo, e alle 16 sarà offerta a tutti una merenda gratuita con pane e cioccolata.

"Il volo degli aquiloni emoziona sempre tutti – commenta l’assessore alla cultura Giuseppe Forastiero – e anche quest’anno ci aspettiamo una grande partecipazione". Soddisfatto anche il presidente della Pro Loco, Lorenzo Scrozzo: "Una festa preziosa per vivere il parco con giochi, picnic sull’erba e tanto divertimento". Durante tutta la giornata sarà attivo un punto ristoro con piatti tipici toscani come panzanella, taglieri con salumi e pecorino, torte salate, oltre a hamburger, hot dog e piadine.

In parallelo, si svolgerà anche "Una giornata con la Protezione Civile", con la partecipazione del sistema comunale e delle principali associazioni del territorio (VAB, Misericordia, Croce d’Oro, Pubblica Assistenza, Ari, Cisom, Parsec e Collegio dei Geometri). Saranno presenti stand informativi con mezzi operativi, dove i cittadini potranno conoscere da vicino il sistema locale di prevenzione e emergenza, oltre a informarsi sul servizio Alert System, il sistema di allerta telefonica del Comune. "Un’occasione per scoprire il lavoro della Protezione Civile e imparare a essere cittadini più consapevoli – sottolinea l’assessora Valentina Vespi –. Invitiamo tutti a iscriversi ad Alert System per ricevere in tempo reale avvisi su emergenze e allerte".