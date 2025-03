La Festa della Polenta numero 447. Il corteo, il carro e le visite guidate

La festa di Vernio quest’anno è all’insegna del ritorno. Torna infatti la data della tradizione, la prima domenica di Quaresima, e sarà appunto il 9 di marzo il giorno della rievocazione storica, e torna in piena efficienza il palazzo comunale di san Quirico con la conclusione dei lavori di messa in sicurezza dal punto di vista sismico. "Inauguriamo il rientro nel Casone di amministratori, uffici e servizi proprio in coincidenza con l’evento storico più atteso di Vernio – spiega la sindaca Maria Lucarini – Quello che vogliamo dare è un segnale di resilienza e di impegno, considerando le difficoltà e le emergenze che, a partire dall’alluvione del 2023, hanno messo a dura prova il territorio".

Nell’occasione l’Accademia Bardi farà da guida a cittadini e turisti in visite al Casone e all’archivio Bardi. La Festa della Polenta rappresenta per Vernio l’evento più importante dell’anno, con il quale si celebra la storia del territorio legata a quella dei conti Bardi, che per 5 secoli l’hanno governata. Ma il programma della Festa della Polenta comprende anche un appuntamento d’eccezione, venerdì alle 21, con la presentazione nella sala consiliare del Casone del libro del presidente della Regione, Eugenio Giani, "Cosimo I dei Medici", a cui sarà eccezionalmente presente anche Cosimo I in persona – l’attore Alberto Galligani – che racconterà le glorie del feudo in una pièce teatrale.

Ed eccoci al programma della festa di domenica 9 marzo. Alle 9.30 la partenza del corteggio storico verso San Quirico, sfileranno autorità, ospiti e i gruppi storici con i loro meravigliosi costumi: Gruppo Conti Bardi, Società della Miseria, Calcio Storico Fiorentino, Rione Ferraia Pescia, Valletti Comune di Prato, Gruppo Giostra della Stella di Bagno a Ripoli, Gruppo Giostra del saracino di Arezzo, Sbandieratori "Città di Pisa".

Alle 12 è prevista la lettura della “storica pergamena” in piazza del Comune e il saluto della sindaca Maria Lucarini e del presidente della Società della Miseria Piero Sarti alla cittadinanza, autorità e ospiti e ai Comuni gemellati. Alle 12.30 via alla distribuzione di polenta dolce, aringhe e baccalà secondo la tradizione. Per tutta la giornata saranno presenti stand gastronomici e tipici con preparazioni a base di farina di castagne.

Maestro di cerimonia sarà anche quest’anno Federico Guerri.