Incontro sul rischio idrogeologico

Rischio idrogeologico, a che punto siamo con i lavori a Poggio a Caiano? Quali sono le esigenze per la messa in sicurezza del territorio? Quali le prospettive per i lavori sul Rio Montiloni? Il Comune organizza una serata, aperta al pubblico, per trattare la situazione alla luce degli eventi alluvionali che hanno interessato anche questo Comune, con particolare riferimento a quanto successo nel marzo scorso. L’incontro si svolgerà martedì 13 maggio alle 21 nella sala della Giostra del palazzo comunale in via Cancellieri. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Comune. Il 14 marzo scorso, lo ricordiamo, l’allerta da arancione diventò rossa e si verificarono in tutta la provincia numerosi allagamenti e smottamenti nelle zone collinari. A Poggio la parte più colpita dagli allagamenti fu quella di via Lombarda, via Calcinaia, piazza Buontalenti e dintorni, la via Statale al Poggetto. Si verificarono anche smottamenti sulla collina di Bonistallo, sino a danneggiare il parco del Bargo e lungo la via Petraia. L’Ombrone superò tutti i livelli di guardia e furono chiusi tutti i ponti con l’ultimo, ponte all’Asse alle 20, della sera. Fu una notte di paura ma, fortunatamente, senza gravi conseguenze. Molti interventi però sono da programmare.

All’incontro sono stati invitati: l’assessore regionale ai lavori pubblici e protezione civile Monia Monni, il consigliere regionale Marco Martini, il responsabile di settore Genio Civile Valdarno Centrale Fabio Martelli, per la Provincia di Prato il presidente Simone Calamai e la dirigente area tecnica Rossella Bonciolini, il direttore generale del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno Paolo Masetti, il presidente di Publiacqua S.p.A. Nicola Perini e il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti.

M.S.Q.