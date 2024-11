Grave incidente in via Montalese, i residenti protestano in strada

Montemurlo (Prato), 10 novembre 2024 – Grave incidente ieri mattina intorno alle 11 in via Montalese a Montemurlo all’altezza dell’incrocio con via Monsignor Contardi. Un uomo di 81 anni, residente a Montemurlo, alla guida di un Fiat Panda, proveniente da Prato verso il centro di Montemurlo, ha perso il controllo del veicolo ed ha tamponato più volte la macchina che lo precedeva per poi andare a urtare tre auto in sosta a bordo strada. Nell’impatto l’auto ha perso stabilità, si è cappottata ed è finita al centro della carreggiata. Per liberare il conducente, rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del vicino distaccamento di Montemurlo che hanno lavorato diverso tempo per estrarre l’uomo.

In corso gli accertamenti della polizia municipale di Montemurlo, ma è probabile che alla base del sinistro ci sia un malore che ha colpito l’uomo, che, per fortuna, è rimasto sempre vigile ma con una mancanza di cognizione spazio-temporale. Il conducente è stato portato all’ospedale Santo Stefano di Prato in codice rosso. Nell’impatto è rimasta ferita lievemente anche la passeggera dell’auto tamponata. Ripercissioni sul traffico: via Montalese è rimasta chiusa fino alle 13 per consentire i rilievi della polizia municipale e le operazioni di pulizia della carreggiata.

Al di là del sinistro avvenuto ieri, sulle cui cause indaga la polizia municipale, l’incidente è avvenuto in un tratto di strada più volte finito al centro delle polemiche dei residenti per la pericolosità. “Si tratta di questione abbastanza critica per quanto riguarda via Montalese nel tratto dove sono collocati alcuni esercizi commerciali - dicono i residenti -. Proprio in quel tratto noi cittadini siamo costretti ogni giorno a confrontarci con la mancanza di segnaletica, sia verticale che orizzontale. Quella poca esistente e soprattutto visibile, non viene rispettata, principalmente da chi in questa parte del paese non abita, ma vi transita o si ferma con i mezzi (auto e moto) per usufruire dei servizi offerti dai negozi. Ormai siamo sconfortati perché notiamo nessun rispetto della velocità, parcheggi selvaggi ovunque, che spesso, ostruiscono il normale e consentito transito dei passi carrabili. Non solo: i mezzi parcheggiati spesso limitano la visuale per accedere in sicurezza sulla carreggiata della via Montalese”.