Montemurlo, incidente sulla Montalese. Auto ribaltata

Montemurlo, 9 novembre 2024 – Brutto incidente stradale a Montemurlo, in via Montalese all’altezza del civico 372. Un uomo a bordo di una Fiat Panda, forse a causa di un malore, ha perso il controllo dell’auto e si è scontrato con un’altra vettura, sbattendo anche con un’ auto in sosta. La Panda si è poi ribaltata nel mezzo della strada.

L’incidente è avvenuto in un tratto della Montalese che i residenti giudicano pericoloso perché stretto e trafficato, tanto da aver segnalato la pericolosità stessa al Comune.