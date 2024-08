Travolto da una moto d’acqua, giovane in gravi condizioni

Prato, 24 agosto 2024 – Restano molto gravi le condizioni del ragazzo di 26 anni rimasto ferito, nel primo pomeriggio di giovedì, in un incidente nel lago Borgioli di Signa. Ieri, le sue condizioni erano stabili, ma con prognosi ancora riservata. Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, effettuate dai carabinieri della stazione e della compagnia di Signa, il ragazzo sarebbe caduto da una moto d’acqua proprio durante un giro nel lago, noto anche come X-Lake. Un incidente che inizialmente sarebbe stato di poco conto: pochi istanti dopo però l’uomo sarebbe stato travolto da un secondo scooter acquatico che lo seguiva a breve distanza e il cui conducente non sarebbe riuscito a evitare l’impatto. A causa dell’urto, il 26enne, nato a Prato e residente a Montemurlo, sarebbe a finito sott’acqua per alcuni secondi prima di essere soccorso e portato a riva.

Intanto, le persone che avevano assistito alla scena hanno dato l’allarme al 118, che ha inviato sul posto l’ambulanza della Pubblica assistenza di Signa: medico e volontari hanno subito effettuato le manovre di rianimazione e cercato di stabilizzare il ferito. Visto che le condizioni del ragazzo sono subito apparse serie e che si è ipotizzato un trauma cranico di una certa importanza, il 26enne è stato quindi intubato e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi. Il giovane è stato ricoverato in prognosi riservata in attesa di capire sia la gravità del trauma cranico che l’esatto tempo di permanenza in acqua.

Le indagini dei carabinieri della stazione e della compagnia di Signa per ricostruire la dinamica dei fatti vanno avanti. Del caso si sta inoltre interessando anche l’amministrazione comunale di Signa per accertarsi che l’attività venisse svolta nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e ambientali, dato che il lago Borgioli, pur essendo privato, si trova in prossimità del parco dei Renai di Signa. Il brutto incidente ha peraltro un tragico precedente. Lo scorso settembre, nello stesso lago, un uomo di 43 anni perse la vita dopo essere finito in acqua da una Dragon Boat, un tipo di canoa molto amato dalla comunità cinese. Pare che l’uomo, residente con la famiglia a Poggio a Caiano, non sapesse nuotare, ma indossasse un giubbotto di salvataggio. Questo, si sarebbe però slacciato, non riuscendo quindi a supportarlo nel galleggiamento e a evitarne la morte per annegamento.