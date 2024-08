Incidente in moto d’acqua ai Renai, grave un giovane trasportato a Careggi

Signa (Firenze), 22 agosto 2024 – Incidente in moto d’acqua nel pomeriggio di oggi, 22 agosto, al parco dei Renai a Signa, dove ogni giorno molte persone cercano un po’ di refrigerio per sfuggire alla calura estiva. Due mezzi si sono scontrati e ad avere la peggio è stato un giovane di 26 anni, ricoverato in codice rosso a Careggi.

Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente, fatto sta che l’impatto è stato abbastanza violento. Il giovane ha picchiato la testa e non sarebbe in pericolo di vita, ma è stato comunque trasportato d’urgenza in ospedale. Immediati i soccorsi. Il fatto è accaduto dopo le 18.