Incendio a Montemurlo, minacciato un allevamento di cani. Probabile dolo

Montemurlo (Prato), 16 agosto 2025 – Un incendio partito dall'argine del torrente Agna, nella zona di Popolesco a Montemurlo, oggi verso le 13 ha interessato circa 2.500 metri quadrati di terreno. Coinvolte quattro diverse proprietà.

Paura quando le fiamme si sono avvicinate a un allevamento di cani border collie dove si trova una decina di animali. Per fortuna, grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco di Montemurlo e i volontari della Vab, l'incendio è stato rapidamente contenuto e non ha avuto conseguenze. l'allevamento infatti è stato risparmiato dal fuoco. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Montemurlo che hanno seguito tutte le operazioni di bonifica, e l'associazione Sos Animali che ha verificato le condizioni dei cani che non hanno riportato danni.

Sono in corso le indagini dei vigili del fuoco ma pare che l'incendio sia di natura dolosa. Il punto di innesco delle fiamme è stato rilevato lungo l'argine.

"Si tratta di episodi molto gravi che deturpano l'ambiente e mettono a rischio la vita di coloro che, con grande abnegazione, anche con questo caldo afoso, intervengono per domare le fiamme, nonché degli animali – dice il vicesindaco Alberto Vignoli – Ringrazio i vigili del fuoco, i volontari Vab e la nostra polizia locale per il pronto intervento che ha evitato conseguenze peggiori".