In Conclave due cardinali dalla Toscana

Sono due i cardinali legati alla Toscana chiamati a Conclave per eleggere il successore di Papa Francesco: il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo emerito di Firenze, e il cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo metropolita di Siena. Nato a Foligno (Perugia) nel 1947, Betori (foto) è stato arcivescovo di Firenze dal 2008 al 2024. Durante il suo episcopato a Firenze si è distinto per l’impegno nel dialogo interreligioso. È cardinale dal 2012, nominato da papa Benedetto XVI, ed è arcivescovo emerito dal 18 aprile 2024. Lojudice, romano, classe 1964, è stato vescovo ausiliare di Roma, ed è arrivato a Siena nel 2019. È stato nominato cardinale da Bergoglio nel 2020, ed è presidente dei vescovi toscani (Cet) dal 2024, succedendo a Betori. Apprezzato per la sua vicinanza agli ultimi, si è speso per migranti e periferie.

Le manifestazioni di dolore per la morte di papa Francesco continuano in città. La prefettura fa sapere che chi desidera manifestare in forma diretta il proprio cordoglio potranno farlo sul registro delle condoglianze che è disponibile in prefettura a Prato fino alla celebrazione delle esequie di sabato 26 aprile, dalle ore 9 alle ore 20. Bandiere a mezz’asta e listate a lutto alla federazione provinciale del Pd in segno di cordoglio per la scomparsa del papa. "Con Francesco - ha scritto Marco Biagioni, segretario Pd Prato - non scompare solo un pontefice, ma un gigante del nostro tempo. Ha saputo unire credenti e non credenti attorno ai valori del lavoro dignitoso, della sostenibilità ambientale, dell’inclusione e della pace".