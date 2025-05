Gli scambi culturali ai giardini

Si sono dati di nuovo appuntamento in via Marx, nel quartiere Soccorso, i cittadini per un incontro sulla cultura e per la pulizia dei giardini frequentati da bambini e anziani. Questa volta, oltre alla pulizia partecipata ed il riordino della libreria installata da RiciclIdea per lo scambio di libri, anche un momento culturale con la discussione e il racconto di alcuni volumi portati dai partecipanti. "Questa sera abbiamo parlato della nostra città. La discussione è nata dal libro ’La città delle cento ciminiere’ di Gabriele Cecconi portato all’incontro da uno dei partecipanti e che in molti avevano già letto", racconta Michela Cicilano, una delle promotrici dell’iniziativa. "Abbiamo parlato di come la città e la sua economia siano cambiate nel tempo, è stato un bell’excursus sulla nostra vita e sulle nostre storie. Un momento condiviso dove abbiamo incontrato vecchi amici e conosciuti di nuovi".

Il gruppo di cittadini, che già ad aprile aveva organizzato una pulizia partecipata per rimuovere cartacce e rifiuti nei giardini di via Marx, ha già in programma altri appuntamenti. "L’idea è sempre quella della cura del territorio come semplici cittadini in affiancamento a tutte le associazioni", spiega Giada Bolognesi, anch’essa promotrice degli incontri. "Ribadiamo che non ci vogliamo sostituire alle associazioni attive sul territorio ma portiamo iniziative che sensibilizzino come semplici cittadini, trovando spazi di convivenza civile anche con le altre etnie che vivono qui. Gli appuntamenti saranno soprattutto ai giardini di via Marx dove c’è più facilità di incontro e proporremo iniziative semplici all’insegna dello stare insieme".

Il prossimo appuntamento è in programma per mercoledì 21 maggio alle 20 sempre ai giardini di via Marx. Chi vuole può portare dei libri da condividere, scambiare o donare alla piccola libreria installata da RiciclIdea e giochi da tavolo per passare una serata in compagnia. L’appello alla partecipazione è rivolto e ai più giovani e ai residenti del quartiere. L’auspicio è di avere anche la presenza di persone di altre etnie per uno scambio ed il racconto di storie, tradizioni e culture. Appuntamento anche sulla pagina Facebook ‘Al Soccorso’.

Martina Marotta