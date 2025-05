Prato, esercitazione di protezione civile al parco di Galceti

Prato, 18 maggio 2025 – Migliorare le sinergie tra componente sanitaria e vigili del fuoco su scenari complessi, come ad esempio in attività di ricerca e soccorso di dispersi in zone impervie. Con questi obiettivi oggi domenica 18 maggio i Vigili del fuoco di Prato insieme ai volontari della Croce Rossa e della Misericordia di Prato hanno svolto una esercitazione congiunta nel parco naturale di Galceti. Per il Comando, l’esercitazione è stata anche occasione per testare le procedure operative interne discendenti dal piano provinciale di ricerca persone redatto nel 2021 dalla Prefettura di Prato con l’intervento di personale specialistico e specializzato e delle attrezzature ed i mezzi a tale scopo impiegabili. Il grande entusiasmo e la partecipazione hanno supportato tutti gli intervenuti che si sono adoperati per portare a termine le varie tipologie di intervento, dalla ricerca con squadre miste, al recupero degli infortunati, anche con tecniche Speleo Alpino Fluviale, resi ancora più realistici dai simulatori della Croce Rossa. Presso il posto di comando avanzato è stato approntato tutto l’aspetto del coordinamento in sinergia anche col personale del 118, intervenuto con medico ed infermiere, che ha curato la gestione degli equipaggi sanitari.

L’addestramento ha visto impegnati 20 operatori vigilfuoco, 25 volontari della CRI e 40 volontari della Misericordia

Sul posto intervenuti anche il comandante Maria Vincenza Saccone e il Capo Area Emergenza e Soccorso del Comando Gennaro Senatore.