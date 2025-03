Prato, tenta furto in un garage e minaccia i condomini con bottiglie di vetro: arrestato

Prato, 3 marzo 2025 – Bloccato dai residenti e poi arrestato dalla Polizia: così è finita la notte di un 36enne nigeriano, fermato per tentata rapina aggravata dopo aver cercato di forzare un garage in via Zarini, a Prato.

L’intervento delle forze dell’ordine è scattato in seguito a una segnalazione di furto all’interno di un condominio. Quando la Volante della questura di Prato è arrivata sul posto, ha trovato due condomini che avevano appena bloccato il ladro, sorpreso a rovistare nel garage.

I testimoni hanno raccontato che, mentre si trovavano nelle loro abitazioni, avevano sentito forti rumori provenire dal piano terra. Insospettiti, erano scesi a controllare e si erano imbattuti nell’uomo, che aveva scassinato la porta d’ingresso con una tronchese e un cacciavite. Alla vista dei residenti, il malvivente ha tentato la fuga dopo averli minacciati con due bottiglie di vetro.

Per fortuna gli agenti sono interventi in tempo; hanno sequestrato gli strumenti da scasso e portato il 36enne in questura, dove è stato identificato. L’uomo, regolare sul territorio nazionale, ha precedenti per furti in abitazione e altri reati contro il patrimonio.

Al termine degli accertamenti, il nigeriano è stato arrestato per tentata rapina aggravata e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo. Il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo per lui l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.