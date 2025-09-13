Fiducia e convinzione. Prato in buona forma

Domani è di nuovo tempo di campionato per l’Ac Prato.

Alle 15, i biancazzurri scenderanno in campo sul terreno di gioco dello stadio comunale del Buon Riposo di Seravezza Pozzi per sfidare il Camaiore.

Ieri la truppa da mister Simone Venturi ha sostenuto l’ultima seduta della settimana a Viaccia. Sempre assenti, oltre a Gabriele Colzi (che potrebbe ricominciare a lavorare in gruppo a stretto giro di posta), gli infortunati Alessio Sarpa e Nicola Andreoli, mentre Andrea Settembrini ha svolto un lavoro differenziato. Le condizioni del centrocampista classe ‘91 sembrano in miglioramento: in questi giorni l’ex Arezzo si è sottoposto a delle terapie, ma la sua presenza per la seconda giornata del Girone E di Serie D è in dubbio.

Decisiva la rifinitura prevista stamattina (a porte chiuse) allo stadio Lungobisenzio, durante la quale verrà provato l’undici di partenza.

La formazione che affronterà il neopromosso Camaiore potrebbe essere molto simile, se non addirittura la stessa, che al debutto nel torneo ha perso 1-0 in casa contro l’Orvietana.

A difendere i pali della porta dei lanieri sarà ancora Fantoni, protetto dalla difesa a quattro composta da destra verso sinistra da Berizzi, Risaliti, Drapelli e Zanon.

A centrocampo, occhio al rientrante Lattarulo: se Venturi deciderà di puntare su di lui al fianco di Atzeni e Limberti, allora a fargli spazio sarà Rinaldini oppure Mencagli.

Nel primo caso, il modulo non verrebbe modificato e si andrebbe avanti con le due punte contemporaneamente in campo. Nel secondo caso invece spazio a un solo attaccante dall’inizio, ossia bomber Gioè, e un doppio trequartista, nella fattispecie Rinaldini e Greselin.

Dall’altra parte, il Camaiore di mister Pietro Cristiani dovrà fare a meno dello squalificato Marcucci e dell’infortunato di lungo corso Velani, mentre potrebbero tornare a disposizione Di Natale e Bigica.

Ci saranno regolarmente i due ex della gara, ossia il difensore Diana e la punta Magazzu.

Passando al settore della scuola calcio, oggi si terrà dalle 16 alle 18 al Lungobisenzio l’ultimo Open Day.

Nel frattempo, la società di Asmaa Gacem ha comunicato la nomina a responsabile dell’area scouting e coordinatore organizzativo della scuola calcio di Adorino Compagnino.

"Figura di grande esperienza e professionalità nel panorama calcistico, Adorino Compagnino è osservatore della Fiorentina da più di 20 anni, affinando negli anni uno sguardo attento e competente nella ricerca di giovani talenti - sottolineano da casa Prato - Ha inoltre ricoperto il ruolo di Direttore Sportivo in diverse realtà sportive, tra cui Virtus Rifredi, Rinascita Doccia, Calenzano e Lastrigiana, portando sempre organizzazione, visione e passione al servizio delle società". C’è grande fiducia nella sua esperienza in casa laniera: "Oggi è pronto a mettere tutta la sua esperienza al servizio dei nostri ragazzi e del progetto biancazzurro". La società biancazzurra punta molto sul settore giovanile e sulla scuola calcio per dare sempre più forza al vivaio, fondamentale per far crescere tutto il movimento biancazzurro. Così come importante è lo scouting.

Francesco Bocchini