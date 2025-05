Festival Seminare idee. Incontri, vetrine, fiori nel segno del coraggio Così la città si racconta

Dal 6 all’8 giugno Prato ospiterà la prima edizione del Festival Seminare Idee, una rassegna culturale che promette di coinvolgere l’intera città, trasformando il centro storico in un grande laboratorio di riflessione, creatività e partecipazione. Il tema scelto è il coraggio, che sarà declinato in ben 19 appuntamenti diffusi tra istituzioni culturali, associazioni, attività commerciali e spazi pubblici. Un’iniziativa ambiziosa e corale, pensata per raccontare Prato da nuove angolazioni, mettendo in luce la vitalità della comunità e le sue potenzialità. Tra le iniziative più attese, il mercato di piante e fiori realizzato in collaborazione con la Società Toscana di Orticultura, che sabato 7 e domenica 8 giugno animerà piazza San Domenico con stand, colori e profumi.

Il festival è promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio e dal Comune. "Questa manifestazione rappresenta una vera e propria festa per la città – afferma la sindaca Ilaria Bugetti –. La partecipazione corale di associazioni e commercianti crea quel senso di accoglienza che abbraccerà tutti coloro che arriveranno per il Festival. Vogliamo che questo sia un evento in cui ognuno contribuisce per la propria parte, promuovendo e valorizzando la città. Dunque questi tre giorni saranno un momento di condivisione e partecipazione". Il cartellone di appuntamenti è stato presentato nello storico Biscottificio Mattei dal quale partiranno con un approfondimento dedicato al "nonno Ernesto" e al suo coraggio. "Il Festival Seminare idee ha già raggiunto un importante obiettivo, quello di mobilitare la città, le sue forze positive, il suo desiderio di essere comunità – dice la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato Diana Toccafondi - Dobbiamo gratitudine a tutti coloro che si stanno impegnando per ottenere questo risultato". L’invito è a diventare parte di questo grande evento, utilizzando i propri social per comunicare le iniziative legate al festival, usando i tag e gli hashtag del festival: #seminareideefestival #cittainfestival #cittadiprato. Dal 6 all’8 giugno quindi il centro si animerà con una serie di iniziative diffuse: Il Biscottificio Antonio Mattei dedica il packaging dei biscotti di Ernesto al festival e una vetrina al tema del coraggio. La Farmacia Antica Guasti celebra il cuore, simbolo di coraggio, con portapillole dedicati. La Casa Musicale Niccoli propone una playlist tematica e vetrine a tema. Mantellassi, storico negozio di calzature, racconta il coraggio imprenditoriale della famiglia con un allestimento speciale. Le Ortensie di Heaven Flowers allestisce una vetrina decorata con ortensie, fiore simbolo del festival. Il Casotto Atipico del Giardino Buonamici propone il cocktail ’Lisetta’, omaggio a Lisetta Carmi, figura coraggiosa della cultura italiana. Le Barrique e le attività di Corso Mazzoni organizzano menù e serate a tema, mentre la Storica Pizzeria Toscana ospita un intervento artistico in vetrina. Gradisca 1973 propone serate musicali e spettacoli sul coraggio. Il 5 giugno, al Giardino Buonamici, si terrà l’incontro "Il coraggio di essere Giovani Imprenditori", con testimonianze di giovani under 40. L’Atelier Lauraballa dipingerà una nuova serranda ispirata al coraggio e alla trasformazione.

Le Garage Bistrot propone un menù dedicato ai "produttori coraggiosi", mentre Bottega celebra il coraggio delle donne con un aperitivo speciale. Terra Mja lancia l’aperitivo bendato, esperienza sensoriale da vivere senza l’uso della vista. Da Cristiana Hello Darling nasce ’L’alberello del coraggio’, dove condividere pensieri coraggiosi. La Galleria 93 ospiterà il ’Seminare super party’ con apertura serale e convivialità. Infine, l’Osteria Su Santa Trinita propone per l’occasione un piatto vegano, ironicamente descritto come una vera prova di coraggio. Piazza San Domenico sabato 7 e domenica 8 giugno sarà pedonalizzata e ospiterà l’arte Seminare Kids del Festival, sabato 7 alle 11 lezione di orticoltura per imparare a coltivare un orto urbano, per i più piccoli sempre alle 11 ortolandia: il magico mondo dei lombrichi, e dalle 16 alle 17.30 Ortolandia: il magico mondodell’orto. Info e programmi su https://tempolibero.comune.prato.it.

Silvia Bini