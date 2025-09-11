Al via la Festa de l’Unità de La Querce, Eugenio Giani presente all’inaugurazione

Prato, 11 settembre 2025 – Prende il via oggi la Festa de l'Unità de La Querce, organizzata negli spazi del Circolo Arci "I Risorti" di via Firenze. Quattro serate ricche di appuntamenti politici, culturali e, ovviamente, momenti di socialità (grazie al ristorante e alla pizzeria aperti tutte le sere dalle 19.30).

Il programma si apre oggi alle 21 con la partecipazione del presidente della Toscana Eugenio Giani, che inaugurerà ufficialmente la festa. Il governatore e candidato bis alla guida della Regione sarà intervistato dal caporedattore de La Nazione Luigi Caroppo. Temi dell'intervista: il momento politico pratese, i progetti infrastrutturali (aeroporto, tramvia, sottopasso Soccorso), la sanità pubblica da difendere, le aree interne, la questione sicurezza e la scuola inclusiva.

Domani, venerdì 12 settembre doppio appuntamento: alle 18 la presentazione del libro di Marco Romagnoli "L'imprenditore assassinato: un'indagine nella Prato del 1960" con l'autore, la commercialista Silvia Bocci, l'antropologo Massimo Bressan, il giornalista Brunello Gabellini e il giallista Luca Martinelli. La serata proseguirà alle 21.30 con il ballo liscio de "La Quarta Linea".

Sabato 13 settembre, alle 21.30, spazio alla musica con la serata swing dei "CrossStompers swing band" in collaborazione con l'associazione Swingin'up Academy.

La Festa dell’Unità de La Querce si concluderà domenica 14 settembre alle 18 con la presentazione del programma elettorale e della lista per il Consiglio regionale del Pd di Prato. Saranno presenti le candidate e i candidati alle elezioni del 12 e 13 ottobre.