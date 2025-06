Ex Fabrica, oggi inizia la Last Dance

Da oggi Ex Fabrica torna nel giardino Fabbrichino di via Targetti con un’edizione speciale: Last Dance. Non un addio, ma un invito a danzare verso il futuro, celebrando la fine di un ciclo durato dieci anni e il germogliare di nuove possibilità, visto che il cantiere per il nuovo Fabbricone non renderà disponibili quegli spazi per le prossime estati.

Saranno tre settimane di appuntamenti a cura del Tpo tra installazioni, concerti, spettacoli e laboratori per bambini, libri e storie che trasformeranno il giardino in uno spazio di incontro. Oggi alle 19 l’inaugurazione, con musica e il botanic bar, alle 22 l’etno-funk dei pratesi Mario Mario.

Ogni sera dalle 19 musica diffusa e altre proposte, come i cortometraggi a cura di Cinefilante (ogni mercoledì alle 21.30), teatro per i più piccini (giovedì 12, 19 e 26 giugno, alle 19) con le danzatrici Valentina Sechi e Sara Campinoti in Mio (l’unico spettacolo a pagamento, biglietti sul sito del Metastasio, mentre ogni lunedì e mercoledì (alle 19) il giardino si animerà con l’atelier gratuito Tu_Boh Orchestra per bambini di ogni età che potranno sperimentare la propria vocazione musicale.

Ci sarà anche una rassegna dei concerti (inizio alle 22), che alternerà vari generi musicali: Monte Mai (12 giugno), Korobu (13 giugno), Flame Parade (14 giugno), il jazz di Laura Agnusdei (21) e la polistrumentista Beatrice Antolini (28 giugno).