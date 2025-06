Eno-passeggiata: via ai biglietti in vendita

Passeggiata enogastronomica del 10 luglio a Poggio a Caiano, sono iniziate le vendite dei biglietti. La passeggiata, organizzata dalla Pro loco, è una tradizione che va avanti dal 2010 e si svolgerà dalle 20 in poi all’interno del calendario di "Poggio in Vetrina". Si tratta di una cena itinerante per conoscere le specialità locali, attraverso piatti espressi preparati dai ristoratori. I ristoratori saranno presenti anche per spiegare la storia di alcune pietanze e le loro ricette. Nelle passate edizioni c’era, ad esempio, il peposo, il sedano alla pratese, poi per primi i paccheri al sugo di lampredotto e il risotto agli asparagi e lime. Quali saranno le specialità di quest’anno? A breve sarà reso noto anche il menu. I piatti proposti spazieranno dalla cacciagione a quelli meno elaborati come antipasti, primi piatti, non mancheranno i dolci e calici dei vini di Carmignano.

I biglietti, intanto, sono in vendita alla Pro loco, nella sede alle Scuderie Medicee, poi al bar pasticceria Roberta (via Cancellieri), al ristorante "il Falcone" (via Vittorio Emanuele II), alla Vineria Medicea in via Lorenzo Il Magnifico e al ristorante "Il Capriolo" di Grignano. Oltre a questi ristoratori saranno presenti anche altre attività impegnate nell’allestimento.

Gli stand gastronomici saranno collocati in via Lorenzo Il Magnifico e via Cancellieri. In parallelo ci sarà anche l’intrattenimento musicale, una esposizione di auto d’epoca e il mercatino dell’antiquariato. Il giovedì sera, come tradizione dell’estate, i negozi resteranno aperti sino a mezzanotte. La manifestazione ha da sempre uno scopo benefico e il ricavato viene devoluto in beneficenza.

M.S.Q.