Elena Guarducci vice-campionessa italiana al Campionato Nazionale Universitario di judo

Pochi giorni fa, Ancona ha ospitato il Campionato Nazionale Universitario di judo, che ha visto convergere nella città marchigiana i migliori giovani atleti d’Italia per sfidarsi sul tatami. E al termine della manifestazione, anche Prato può festeggiare: merito di Elena Guarducci, che si è laureata vice-campionessa italiana al termine dei match disputati (ed arrivando ad un passo dal successo finale).

La judoka pratese, in forza all’Akiyama Settimo Torinese (pur allenandosi con il Kyu Shin Ryu Prato) ha gareggiato in quest’occasione specifica (esattamente come gli "universitari" dei Cavalieri Union, per quel che riguarda il rugby, ndr) per il CUS Firenze, rappresentando l’unica judoka del capoluogo toscano.

E a suon di vittorie è riuscita ad arrampicarsi sino all’ultimo atto: una gara da lei stessa considerata "non perfetta" in merito al suo rendimento, dovuto anche alla fase finale della preparazione per la Coppa Italia A1 in programma il prossimo weekend a Ostia. E ciò la dice lunga sul perfezionismo e sull’attitudine della sportiva in questione nel migliorarsi costantemente e non accontentarsi.

Elena ha conquistato comunque la medaglia d’argento. "Un risultato di rilievo – ha commentato la diretta interessata, guardando alla Coppa Italia – subito dopo il rientro a casa mi sono messa al lavoro con determinazione per affrontare al meglio il prossimo importante appuntamento".

La giovane di Prato aveva peraltro avuto il mese scorso la possibilità di allenarsi con un maestro d’eccezione nel corso di uno stage tenutosi a Massa Marittima: il "docente" in questione era Ole Bischof, quarantaseienne judoka tedesco medaglia d’oro nella categoria "81 kg" alle Olimpiadi di Pechino 2008 e medaglia d’argento a quelle successive di Londra 2012. Un incontro evidentemente formativo, a giudicare perlomeno dai riscontri successivamente ottenuti. E considerando che la stagione agonistica è entrata nella fase-clou, Guarducci può togliersi sulla carta altre soddisfazioni.

Giovanni Fiorentino