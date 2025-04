E oggi le meraviglie di Alice al Terminale

Classici da rivivere al cinema o a teatro, libri per volare sulle ali della fantasia cercando sempre autori e storie nuove. Questa è un’altra settimana piena di appuntamenti per Un Prato di libri. Oggi al Terminale alle 17 proiezione a ingresso libero di Alice nel paese delle meraviglie a cura di Cinefilante (dai 6 anni), indimenticabile pellicola di Walt Disney con il suo invito a perdersi nel labirinto dell’immaginazione (il labirinto è il tema di questa edizione di Un Prato di libri). Nei prossimi giorni la kermesse letteraria prenderà casa al Politeama con i piccoli attori della classe quinta e il coro della scuola paritaria Ancelle del Sacro Cuore di Montemurlo, in scena con il musical Il mago di Oz (venerdì alle 21, biglietti 8-12 euro). Il teatro di via Garibaldi ospiterà anche lo spettacolo di ‘teatro disegnato’ di Gek Tessaro dal titolo I bestiolini, sabato alle 16 (biglietti 8-12 euro). Per l’occasione, saranno premiati i vincitori del concorso Labirinti a modo mio. Domenica 13 aprile, alle 18, su il sipario per le medie Don Bosco che porteranno in scena il musical Pinocchio, in collaborazione con il liceo artistico Brunelleschi che ha realizzato i costumi (biglietti 8-12 euro). Non mancheranno le presentazioni dei libri per adolescenti: sabato 12 aprile, alle 11, incontro con l’autrice pratese Alessia Cassarà, autrice di Miele e veleno in palazzo Banci Buonamici.