Dazi, produzione in allarme. “La tassa sull’export penalizza il nostro lavoro”

Prato, 3 aprile 2025 – E’ un distretto con il fiato sospeso anche quello pratese della moda, in attesa di verificare il reale impatto dei dazi che il presidente americano Donald Trump ha deciso di imporre sui prodotti europei.

Apprensione e incertezza si respirano in molte aziende, come la Idealtex di Armando Menicacci: l’imprenditore conta principalmente sul mercato a stelle e strisce, che ha conquistato con i plaid da divano con bellissimi disegni e stampe particolari, che si rifanno anche alle iconografie dei Nativi americani. Un prodotto di qualità, made in Italy, dal costo giusto per le tasche di gran parte delle famiglie americane, che ha spopolato negli Stati Uniti. Un mercato che rappresenta quasi il 99% dell’export del lanificio, che ha sede in via Milano a Oste di Montemurlo: Menicacci è sbarcato Oltreoceano una decina di anni fa a seguito della crisi dei tessuti di qualità, messi ko da quelli più economici ’sfornati’ dalla concorrenza asiatica.

“E’ normale che sia in apprensione e possiamo dire ormai da tempo riguardo a quanto annunciato dal nuovo corso americano – spiega Menicacci – Oggi ci troviamo in una situazione che non è brutta, ma tragica. Sebbene sia ottimista per natura e guardi avanti con fiducia, devo constatare che è già un mese che si è fermato un po’ tutto il mercato”. Il che significa stop o, comunque, rallentamento degli ordini “anche perché, dobbiamo dirlo, il nostro è un prodotto tipicamente invernale”. Menicacci si è allertato perché “se di questi tempi si è sempre notato un rallentamento di commesse, quest’anno il fenomeno è decisamente cresciuto e il mercato non gira”. La doccia fredda dei dazi sopraggiunge in un anno importante per la Idealtex che nel 2025 festeggia i suoi primi trenta anni di attività e che nel 2023 è stata premiata da Confartigianato Imprese Prato per la ’Sostenibilità’ .

Il successo dei plaid e del piccolo marchio registrato Beat Collection (si possono fare acquisti anche in e-commerce) fa dire a Menicacci, che ha a fianco un socio di minoranza impegnato nel commerciale, di “arrivare ad oggi da anni soddisfacenti di lavoro per una realtà piccola come la nostra che conta sette persone – commenta – . Il nostro è il classico lanificio pratese senza lavorazioni interne ma con una produzione a chilometro zero e certificata. Le lavorazioni esterne sono nel raggio di un chilometro, abbiamo tutte le certificazioni necessarie per garantire la sostenibilità e usiamo materiali riciclati. Il nostro marchio ed il sito di vendita ci permettono di raggiungere molti clienti, anche di piccole dimensioni. Per questo si spera che il settore della moda, che rappresenta il 40% del Pil nell’export, non venga toccato dalle gabelle annunciate o che almeno venga toccato poco perché sarebbe una difficoltà che va ad inserirsi in una condizione già critica dai costi dell’energia alle tasse”.

C’è un’alternativa? Secondo Menicacci ci potrebbe essere soltanto se chi di dovere “riuscisse ad abbassare i costi dell’energia e delle tasse in modo da mettere in condizioni le imprese italiane ad iniziare a vendere sul mercato europeo a prezzi adeguati”. Idealtex con i suoi plaid con i disegni dei Nativi americani è cresciuta nel volume di affari nel corso degli anni, reinventando la sua mission in uno scambio di idee con uno dei suoi principali clienti americani. “La prova del nove si avrà la prossima settimana, quando dobbiamo riprendere i contatti con i clienti Oltreoceano – conclude Menicacci – Al momento il magazzino è pieno, specchio di queste settimane di incertezze. Solo tra qualche giorno avremo il termometro reale della situazione”.