Danza, la montemurlese Maglio conquista la Spagna

Prato, 4 settembre 2025 - La scuola di danza Smile di Montemurlo è stato il suo trampolino di lancio ma è la Spagna ad averla consacrata tra i giovani talenti europei della danza contemporanea. La montemurlese Alice Maglio, a soli 21 anni, ha conquistato il pubblico del “Festival internazionale di teatro classico” di Merida, nel Sud della Spagna, dove alcune settimane fa è stata l’acclamata protagonista di una coreografia di gruppo sul tema del mito di “Euridice e Orfeo”. «La danza ha sempre fatto parte di me - dice Alice Maglio- e la scuola di danza Smile di Montemurlo di Irene Tancredi è stata la mia seconda casa, dove ho potuto coltivare e far crescere il mio sogno. Ballo fin dall’età di tre anni e grazie agli stage e alle esperienze maturate alla Smile, tre anni fa ho vinto una borsa di studio e sono entrata a far parte della scuola “The place dance studio” di Madrid, dove lo scorso giugno mi sono diplomata in danza moderna e contemporanea sotto la direzione di Alessio Natale e delco-direttore Michele Manganaro».

Gli anni trascorsi a Madrid sono stati caratterizzati da un duro lavoro con allenamenti quotidiani di sei - otto ore. Una gavetta importante che ha consentito ad Alice di diplomarsi, presentando come “prova d’esame” un passo a due ispirato al mito di Euridice e Orfeo. La storia racconta che Orfeo, persa la sua amata a causa del morso di un serpente, scende fino agli Inferi per riportarla in vita. «È stata una grande emozione poter portare al tempio romano di Diana a Merida il mito di Euridice e Orfeo. Ho potuto danzare, insieme a Ezequiel Domingo, immersa nel fascino di un luogo di grande suggestione. - prosegue Alice- L’iniziale coreografia a due, infatti è stata trasformata dal coreografo Alessio Natale in uno spettacolo di gruppo della durata di 45 minuti, che ha conquistato il pubblico». Una prova che ha messo in luce il talento di Alice, che è già stata scritturata da un compagnia di danza contemporanea di Roma, la “Mandragora dance company” anche se il sogno di Alice sarebbe quello di lavorare per una compagnia di danza contemporanea all’estero. Intanto, l’esperienza madrilena ha consentito ad Alice di fare esperienza nella preparazione dei coreografie per concorsi di danza internazionali e come assistente degli insegnanti e del direttore della scuola.

Soddisfazione del sindaco Simone Calamai e dell’assessore alla cultura Giuseppe Forastiero, che sottolinea: «Alice si è formata alla scuola di danza Smile, diretta con passione da Irene Tancredi supportata da Michael Fuscaldo, una vera eccellenza nel campo della danza moderna e contemporanea che ha dato la possibilità alla nostra giovane concittadina di formarsi all’estero in prestigiose istituzioni artistiche. Alice Maglio è un vero talento e speriamo di poterla vedere danzare anche a Montemurlo». Nelle foto Alice è la protagonista dello spettacolo “Euridice ed Orfeo” al Festival di Merida Spagna.