Cui, è Alberti il presidente: "Entusiasmo e impegno per questa nuova sfida"

Gabriele Alberti, ex presidente del consiglio comunale di Prato del mandato Biffoni, è il nuovo presidente della Cui, la Cooperativa unitaria invalidi che proprio quest’anno ha festeggiato il suo mezzo secolo di vita. L’elezione del nuovo consiglio è avvenuta dopo l’approvazione del bilancio della cooperativa, che ha proceduto anche a nominare il nuovo consiglio di cui fanno parte due soci e lo stesso Alberti.

"Ho accolto con entusiasmo e gioia la proposta di mettermi a disposizione della Cooperativa che ho avuto modo di conoscere sia per i miei trascorsi come amministratore sia per il mio lavoro e la mia dedizione nel settore del sociale – commenta Alberti – Per me rappresenta una bella sfida da cogliere perché la Cui è una cooperativa importante con 50 anni di attività sulle spalle ed un legame forte con il territorio, dove ha portato sostegno sia alle famiglie che ai ragazzi. Perciò voglio ringraziare di cuore soci, famiglie e operatori che mi hanno dato fiducia e mi stanno dando una mano in questi primi giorni da presidente".

Un ringraziamento speciale va alla presidente Ambra Giorgi, che per nove anni è stata presidente della Cui. "I miei complimenti e la mia stima per Ambra Giorgi che in questi nove anni ha saputo gestire la cooperativa in modo eccellente e solido da un punto di vista economico. Non solo: Giorgi ha saputo, nel periodo della sua presidenza, proiettare la cooperativa nel futuro e ha consentito di superare periodi difficili, come quello del Covid". Alberti avrà a che fare con una ventina di operatori. "La Cui è una grande famiglia. Voglio provare a capire come proseguire e mettere un po’ di me stesso, attivando cose nuove nel solco della continuità. Elementi di novità – continua Alberti – potrebbero essere far conoscere la cooperativa e dare più garanzie alle pubbliche amministrazioni sul nostro lavoro che offre un servizio alle famiglie con il centro diurno, aperto dal lunedì al venerdì, compreso un sabato al mese".

Auguri al nuovo presidente Alberti e alla Cui arrivano dalla presidente uscente Ambra Giorgi. "Quest’anno abbiamo celebrato i primi 50 anni della Cui. Il mio augurio per la Cooperativa è di essere ancora viva, vitale e proiettata verso il futuro per altri 50 anni all’insegna del motto della Cui ‘Tutti insieme e tutti diversi’".

Sara Bessi