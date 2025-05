Fondazione Cdse È Giusti il nuovo presidente

Nuovo CdA e nuovo presidente per la Fondazione Cdse. Mercoledì si è infatti insediato il nuovo consiglio di amministrazione, composto dai vari consiglieri nominati dagli enti soci della Fondazione: Giulio Bellini per il Comune di Cantagallo, Manuel Fava per il Comune di Montemurlo, Riccardo Fattori per l’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, Fabio Giusti per il Comune di Vaiano e Giovanni Morganti per il Comune di Vernio. Il consiglio ha eletto all’unanimità Fabio Giusti presidente e Giovanni Morganti vicepresidente.

"Inizia un nuovo capitolo per l’operosa storia della Fondazione che sicuramente saprà, con il sostegno del nuovo CdA e di presidente e vicepresidente, proseguire un’attività che brilla per qualità competenza e creatività – sottolineano i sindaci di Montemurlo Simone Calamai, di Vaiano Francesca Vivarelli, di Vernio Maria Lucarini e di Cantagallo Guglielmo Bongiorno – Un gruppo quello dei nuovi componenti, di grande qualità ed esperienza, in grado di garantire continuità a ciò che è stato fatto fino ad ora".

"Sono orgoglioso del lavoro svolto dal 2020 ad oggi, con Maria Lucarini, Maila Grazzini, Fabiana Masi e Annalisa Marchi, che concludono il loro incarico – aggiunge il presidente uscente Giulio Bellini – La rete in questi anni è cresciuta ulteriormente. Consegniamo al nuovo CdA un bene prezioso per tutta la Valbisenzio e Montemurlo". "La Fondazione è una realtà che conosco e ammiro da sempre, con uno staff competente e appassionato e un’attività culturale sorprendentemente ampia e viva – sottolinea il nuovo presidente Fabio Giusti - Sono onorato della nomina. È riconoscimento di un impegno nella società civile e sento forte la responsabilità che comporta. Metterò a disposizione tutto ciò che ho imparato, e che imparerò, come imprenditore, artista e volontario, per contribuire a rendere il Cdse sempre più aperto, dinamico e vicino al territorio".

Da oltre quarant’anni nel mondo del tessile, Giusti lavora nella propria azienda, Trafi Creatività Tessile con sede a Montemurlo, occupandosi di ricerca e innovazione. Sempre in ambito tessile da quattro mandati siede nel CdA di Next Technology Tecnotessile. Artista di fiber art con mostre personali e collettive, animatore teatrale e curatore di progetti internazionali partecipati come "Notte Stellata" per Feltrosa. È tra i fondatori del Circolo Arci Spola d’Oro de La Briglia (Vaiano), dove dagli anni Settanta come volontario promuove attività culturali, teatrali e sociali. Il nuovo CdA ha approvato anche il bilancio consuntivo, in attivo, del 2024.