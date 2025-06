Piazza Duomo perde un altro pezzo: chiude il negozio “Devis Cuboni”

Prato, 4 giugno 2025 – Piazza del Duomo si appresta a perdere un pezzo importante. Dopo 25 anni, chiuderà il negozio d’abbigliamento di Devis Cuboni. L’attività cesserà ufficialmente di esistere a fine luglio e nel frattempo andrà avanti una svendita totale.

“E’ una decisione che ho preso da ormai un anno – racconta il commerciante – Dopo tutto questo tempo non sarà facile lasciare un posto dove si è stati bene, ma questa scelta mi è parsa inevitabile alla luce di quella che è la situazione attuale del centro storico di Prato”. Centro storico dove, secondo Cuboni, aprire un negozio a gestione familiare come il suo è diventato estremamente complicato.

“Di certo non lo consiglierei a un giovane, specialmente se parliamo di abbigliamento. Siamo in un periodo nel quale le grandi catene la fanno da padrona. Così come la vendita online, che sta prendendo il sopravvento rispetto a quella fisica, e le continue offerte nei negozi dei centri commerciali. Come se non bastasse, i giovani stanno smettendo di venire in centro. Le uniche realtà che davvero resistono sono quelle alimentari. Detto questo, faccio un grande in bocca al lupo ai miei colleghi, che da quando hanno saputo della mia decisione, mi hanno fatto sentire la loro vicinanza. E anche da parte dei clienti non stanno mancando gli attestati di stima”, ha proseguito Cuboni.

Per adesso, non si sa ancora che fine farà il fondo. “So che per il momento si sono interessati solo stranieri, un po’ sulla falsariga di quanto accaduto per altri fondi qui nei paraggi. Sicuramente - continua Cuboni - questo trend deve essere motivo di riflessione per chi guida la città, così come il fatto che un’attività posizionata centralmente a Prato da 25 anni cessi di esistere.

Non intendo però sollevare polemiche nei confronti dell’amministrazione comunale. Ci tengo solo a salutare e ringraziare chi mi ha supportato e fatto compagnia così a lungo. Quello di Prato era l’ultimo negozio di quelli che avevo in mano (sei in tutto, sparsi in giro per la Toscana) a essere ancora aperto, per cui è un dispiacere. D’ora in avanti mi concentrerò sulle consulenze per le aziende”. Sicuramente piazza Duomo sarà più “sola” senza il negozio per 25 anni ha fatto bella mostra di sé in un punto strategico del centro.

Francesco Bocchini