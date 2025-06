"Che Chiassino", i vicoli del centro tornano a splendere con luci, piante e installazioni

Prato, 5 giugno 2025 – Sono stati presentati nella mattinata di oggi, 5 giugno, gli interventi di riqualificazione in due chiassini del centro storico: Vicolo Fior di Vetta, che si trova a fianco del teatro Metastasio, e Vicolo de Gherardacci, che collega via Garibaldi a via Tintori. I due vicoli interessati sono stati scelti per le loro caratteristiche di spazi di collegamento verso il centro molto utilizzati, nonostante le dimensioni ridotte, e la loro connessione tra spazi di cultura e culture come teatri Metastasio e Politeama, la Moschea ed alcuni degli assi più utilizzati nel centro storico come via Pugliesi e via Garibaldi. Nei vicoli sono state usate piante ornamentali come felce, asparagus, edera, lonicera, mentre sotto le parti voltate l’allestimento è stato integrato con materiali decorativi a tema. Il tutto è valorizzato da leggere catenarie luminose, per una connotazione fresca ed estiva.

"Fin dall'inizio della legislatura abbiamo posto attenzione al tema del decoro urbano - afferma l'assessore al centro storico, Diego Blasi - e gli interventi realizzati in questi mesi vanno nella direzione di provare a migliorare anche le piccole cose che poi piccole non sono mai. Grazie alle risorse ottenute attraverso i controlli da parte della Polizia municipale per il rispetto delle norme che garantiscono il decoro urbano nel centro storico metteremo in atto delle piccole operazioni di ripristino e l'operazione sui chiassini ne è un esempio al quale ne seguiranno altri. Questi luoghi - prosegue l'assessore Blasi - sono caratteristici del nostro centro storico e spesso sono mal utilizzati e rifugio per situazioni di degrado. La nostra intenzione è quella di valorizzarli e rendere giustizia alla loro unicità".

"Un intervento che unisce la cura per la vivibilità e la bellezza del nostro centro storico a un’azione costante di controllo e monitoraggio - afferma il vice sindaco e assessore alla polizia muncipale, Simone Faggi - La Polizia municipale continuerà anche nei mesi estivi a monitorare il decoro urbano, verificando la situazione dei fondi sfitti e intervenendo laddove emergano criticità".