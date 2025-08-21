C’è anche Matteo Petri con l’Union basket

La storia a piccoli passi

CronacaC’è anche Matteo Petri con l’Union basket
21 ago 2025
MASSIMILIANO MARTINI
Cronaca
La rosa dell’Union Basket Prato per la stagione 2025/26 si completa con un altro ritorno. Dopo quello di Agnoloni, la società ha annunciato che anche Matteo Petri tornerà a far parte della squadra affidata a coach Tommaso Paoletti. Dopo due anni trascorsi a Torino per motivi di studio, Petri — classe 2000 e prodotto del settore giovanile del Prato — vestirà dunque nuovamente la maglia della società in cui è cresciuto. La sua carriera lo ha visto protagonista soprattutto a Campi Bisenzio, dove per diverse stagioni è stato un punto fermo della prima squadra. Con la maglia campigiana ha giocato sia in serie D che in serie C Silver, chiudendo la sua ultima annata con una media di 9,1 punti a partita. Adesso, per la giovane ala piccola, si apre un nuovo capitolo sotto la guida di coach Paoletti. "Sono felice di tornare nella società in cui sono cresciuto – ha dichiarato Matteo Petri dopo l’annuncio del suo ritorno –, dove ritrovo compagni di tante avventure dentro e fuori dal campo ma anche facce nuove con cui ne vivrò delle altre. Sono carico per questa stagione e farò di tutto per contribuire al successo della squadra". Massimiliano Martini

