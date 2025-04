Cassa espansione: partito l’iter 180 giorni di lavori da 1,6 milioni

Cassa a uso plurimo sul fosso Collecchio e fosso Barberoni, il Comune di Carmignano ha avviato le procedure per l’assegnazione dei lavori, tramite la Stazione appaltante.

L’opera sarà fondamentale per ridurre il rischio idraulico e gli allagamenti nella zona di Seano. Questa cassa "ad uso plurimo" era prevista ancora prima dell’alluvione del 2 novembre 2023 ma, oltre al reperimento dei finanziamenti, dovevano essere espletate numerose pratiche, dalla progettazione agli espropri. L’alluvione e successivi allagamenti che hanno colpito Seano hanno spinto il Commissario straordinario ad accelerare i tempi. In questi mesi, i progetti hanno superato tutti i passaggi decisionali previsti, compresa la variante urbanistica e l’opera è finanziata dalla Regione Toscana per quasi 1 milione e 600mila euro. La conferenza dei servizi aveva dato esito positivo già lo scorso anno ed è stato aggiornato il progetto esecutivo del lotto 1 con le prescrizioni emerse nella conferenza e nel procedimento di Via. Questa cassa di espansione è appunto ad uso plurimo cioè non ha solo la funzione di raccogliere le acque ma è a servizio del fosso Collecchio e della fognatura della frazione di Seano in destra idraulica del Rio Barberoni.

L’affidamento dei lavori avverrà con procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati in base a indagini di mercato.

L’importo stimato del contratto è di 983mila per lavori a base di gara, soggetti al ribasso e circa 13mila euro di oneri per la sicurezza. I lavori dureranno 180 giorni, dal verbale di consegna dei lavori. Entro l’anno o al massimo nei primi mesi del 2026, la cassa a servizio del reticolo idraulico sarà pronta, garantendo così più tranquillità alla frazione di Seano.

M. Serena Quercioli