Carnevale di Viareggio, Francesco Nuti star con il carro ‘Dammi un bacino’

Prato, 6 febbraio 2025 – Non poteva che intitolarsi “Dammi un bacino” l’enorme carro del Carnevale di Viareggio dedicato a Francesco Nuti: ideato, pensato e realizzato dalla brava Priscilla Borri, che da venti anni si dedica con passione a questa attività. In passato Priscilla ha omaggiato grandi personalità della cultura, della politica e dello spettacolo come Alda Merini, Vasco Rossi, Rita Levi Montalcini, Emma Bonino (carro vincitore). E adesso tocca a Cecco da Narnali, con tutto il suo mondo, tutte le attrici che hanno animato i suoi film, i suoi amici di sempre e il suo immancabile biliardo. “Ho pensato di realizzare questo carro frequentando lo scorso mese di maggio tutte le serate della rassegna Buon compleanno Francesco Nuti al cinema Terminale”, ricorda con entusiasmo Priscilla Borri.

“In quell’occasione ho ascoltato tutti i ricordi dei colleghi e di tutte le persone che lo hanno amato e che hanno portato una testimonianza, ho rivisto con piacere alcuni dei suoi film. Ho valutato che fosse davvero doveroso rendergli omaggio. Francesco Nuti è stato davvero un grande istrione che è passato dal cabaret al cinema, dalla musica a Sanremo. Attore e regista da ricordare in tutti i suoi aspetti”, aggiunge.

Novello Novelli in cartapesta

E intanto “Dammi un bacino”, come la frase che lo stesso Nuti pronuncia in “Caruso Pascoski di padre polacco” è pronto per la prima sfilata prevista per sabato alle 17 (poi ce ne saranno altre 5). Non poteva mancare un enorme tavolo da biliardo su cui l’autrice a sistemato una serie di birilli con il volto degli attori più presenti nel suo cinema. Al loro fianco troneggia enorme la scultura omaggio a Novello Novelli, protagonista immancabile di molte pellicole del talento pratese. All’altro lato del carro ecco Giuliana De Sio con il suo sax a ricordare due film di successo: “Io Chiara e lo Scuro” e “Casablanca Casablanca”. E poi, come non ricordare le altre colleghe illustri come Ornella Muti, Barbara De Rossi, Isabella Ferrari. Ma su tutte e su tutti c’è lui, Francesco Nuti seduto, che “abbraccia” una cinepresa, quella cinepresa che lo ha reso una star indiscussa del cinema italiano per almeno quindici anni. Alle sue spalle campeggia un enorme David di Donatello, quel premio vinto due volte come “miglior attore”. Tutto è pronto per applaudire la nuova “creatura” di Priscilla Borri ma soprattutto per ricordare un cineasta e un uomo che purtroppo ci ha lasciati troppo presto.