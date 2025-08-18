Ingresso negato nel locale, scoppia il caos: bottigliate e tavoli rotti

Vernio (Prato), 18 agosto 2025 – Serata di paura sabato al Red Lion Pub di Vernio dove alcuni ragazzi nordafricani, dopo che gli era stata negata la possibilità di accedere al locale, hanno lanciato bottiglie di vetro e distrutto tavoli e sedie. «Abbiamo subito un’altra aggressione da parte di un gruppo di individui ben noti all’autorità giudiziaria, che ci ha assaliti con bottiglie di vetro prese dalla campana di raccolta sulla strada, con una violenza inaudita» è ciò che si legge sui profili social del pub. «Non solo, tavoli e sedie distrutti. Perché? Perché abbiamo invitato tali soggetti ad andarsene perché non graditi nel locale in quanto irrispettosi, gravemente maleducati, violenti oltre che ladri».

Il Red Lion Pub è un locale che negli anni è diventato punto di riferimento di tutta la Valbisenzio. Ad intervenire sulla questione Emanuele Millo, coordinatore comunale di FdI Vernio e Marco Curcio, capogruppo FdI in consiglio comunale. «Ancora una volta si conferma ciò che denunciamo da mesi: non è possibile che un paese come Vernio sia tenuto sotto scacco dai soliti noti, spesso di nazionalità straniera e con precedenti segnalazioni alla giustizia. Ancora una volta i carabinieri sono giunti con ritardo, circa 50 minuti: non per colpa loro, ma perché per anni il Pd ha preferito minimizzare i problemi di sicurezza e non ha mai dato seguito alle richieste del centrodestra per una presenza h24 sul territorio. Vernio, è ormai troppo spesso alle cronache per episodi di questo genere. È inaccettabile che commercianti e cittadini debbano vivere sotto minaccia e chiedere tutele che dovrebbero essere garantite. L’Amministrazione ha il dovere di intervenire con decisione prima che i cittadini, esasperati, si vedano costretti a organizzarsi da soli: ed è proprio ciò che non deve accadere».