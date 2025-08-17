Addio a Giordano Cavicchi, con il ‘Maddalena’ ha segnato un’epoca del centro pratese

Prato, 17 agosto 2025 – Da oggi piazza Sant’Agostino sarà un po’ più sola, un po’ meno allegra, perché non capiterà più di vedere il sorriso bonario di Giordano Cavicchi.

Lo storico ristoratore è morto all’età di 77 anni; era malato da tempo e le sue condizioni ultimamente non facevano ben sperare.

Giordano Cavicchi e il fratello Enzo al Maddalena in una foto di tanti anni fa

Cavicchi è stato una colonna del bar Maddalena – aperto dai genitori nel 1963 – e lui, con il fratello Enzo, scomparso nel maggio del 2017, e la sorella Miria, lo ha gestito per tanti anni, per poi passare la mano ai nipoti. Un personaggio unico e amatissimo dalla sua clientela che ha contribuito a rendere speciale anche il bar-ristorante di piazza Sant’Agostino. Negli anni Ottanta, quando la mania degli hamburger dilagò, il Maddalena era il punto di ritrovo più amato dai giovani pratesi. Poi nel corso degli anni ha cambiato pelle più volte, ma Giordano c’è sempre stato, con la sua gentilezza e la sua pacatezza, con quello sguardo buono e dolce che ha accompagnato le serate di tanti clienti del suo locale.

Il rito funebre sarà celebrato in Sant’Agostino martedì alle 10 (data e orario da confermare); la salma è esposta alla Misericordia dal pomeriggio di domenica 17.