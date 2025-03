Camion incastrato nel sottopasso ferroviario alla Pietà

Prato, 25 marzo 2025 – Disavventura per un camion incastrato nel sottopasso ferroviario di via Piero Gobetti, alla Pietà. Il problema è stato risolto abbastanza velocemente, ma trattandosi di una strada a senso unico e con impossibilità di fare manovra, diversi automobilisti sono rimasti in coda fino a quando il conducente non ha sgonfiato gli pneumatici per abbassare l’altezza del veicolo e toglierlo dall’impasse.

E’ successo intorno alle 19 nel sottopasso ferroviario della Pietà, che da via Gobetti porta verso via della Fonderia e piazza Santa Maria della Pietà. Il mezzo, di una nota azienda di arredamenti, ha affrontato il passaggio sicuro di non avere problemi ma il rumore dell’impatto ha subito fatto capire che il conducente non aveva preso bene le misure, rimanendo bloccato.