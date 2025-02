Ennesimo tir incastrato in campagna. Disagi per i residenti e proteste

Voleva raggiungere Ginestra Fiorentina. Ma, a causa delle indicazioni del navigatore, è finito in via del Pollaiolo, sulle colline di Lastra a Signa, dove è rimasto bloccato. È successo a un camionista slovacco che ieri mattina, col proprio tir, ha costretto la Municipale a chiudere per ore la strada in cui il mezzo era rimasto bloccato fra via di Carcheri e il centro abitato di Marliano. Nel tentativo di percorrere una curva molto stretta, il veicolo è parzialmente uscito dalla carreggiata, restando impantanato, senza riuscire a procedere. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco: le operazioni hanno richiesto molto tempo, tanto che la strada è rimasta chiusa dalle 10 alle 13. Non è la prima volta che si verificano fatti del genere sulle colline di Lastra a Signa. Capita infatti spesso che i tir, in fuga dal traffico e dalle code della Fi-Pi-Li, si avventurino in aperta campagna, convinti di poter bypassare il tratto di superstrada compreso fra Lastra a Signa e Ginestra. Si tratta di strade estremamente strette, con alcune curve a gomito e che, specie d’inverno, sono soggette a ristagni d’acqua e lastre di ghiaccio. Capita così che i camion restino bloccati, con notevoli disagi.