Caccia, si apre la stagione. Provinciale già in campo. Due giorni per le doppiette

Lunedì 1 settembre e domenica 7 settembre sono le date indicate per la riapertura della caccia. Scatta dunque una nuova stagione che vedrà impegnata la polizia provinciale, insieme alle guardie venatorie volontarie, nel controllo del territorio allo scopo di garantire il rispetto delle norme e la sicurezza dei cittadini, con particolare attenzione rivolta alle distanze prescritte dalla legge e agli atti di bracconaggio. Numerose saranno le pattuglie impiegate nel lavoro di monitoraggio, opportunamente distribuite su tutto il territorio provinciale.

La polizia provinciale sottolinea che nelle giornate di preapertura la caccia potrà essere svolta da appostamento fisso o temporaneo (è vietata la caccia vagante) ed esclusivamente nell’Atc di residenza venatoria; le specie consentite saranno la tortora dal collare orientale (massimo 10 capi), il piccione (massimo 20 capi) e lo storno (massimo 20 capi); dovrà essere obbligatoriamente utilizzato il tesserino digitale per tutte le specie. La caccia è consentita dalle 6 alle 19 e non è consentita all’interno delle zone di protezione speciale. Inoltre nelle giornate di preapertura possono essere utilizzati stampi anche delle specie non di riferimento ad eccezione degli stampi della specie di storno; la caccia al piccione e alla tortora dal collare può essere esercitata esclusivamente nei terreni dove sono state seminate o sono presenti coltivazioni di cereali autunno vernini, cereali a semina primaverile o oleoproteaginose (girasole, soia, colza, fava, favino, pisello, cece, cartamo, limo) nonché in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri, nel periodo compreso dalla semina alla raccolta del prodotto; la caccia allo storno deve essere effettuata nei vigneti, uliveti e frutteti, nonché in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri.

"Invitiamo tutti i cacciatori al pieno rispetto delle normative vigenti. Si raccomanda in particolare di mantenere le distanze di sicurezza e di evitare qualsiasi danno alle coltivazioni agricole – dichiarato il comandante della polizia locale della Provincia Michele Pellegrini – Ribadiamo la nostra piena disponibilità a fornire informazioni e ad accogliere richieste o segnalazioni al numero di pronto intervento 337 317977".